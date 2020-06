Kopru Primorski vendarle licenca KZS

Ljubljana – Pritožbeni senat za licenciranje Košarkarske zveze Slovenije je ugodil pritožbi Kopra Primorske, saj je v predpisanem roku z dodatnimi argumenti dokazala izpolnitev obveznih finančnih kriterijev v prvem delu postopka licenciranja klubov. Koprčani, ki so v minulih mesecih ostali brez celotnega šampionskega moštva, bodo tako v sezoni 2020/2021 lahko nastopili v prvoligaški konkurenci.



V KK Radenska Creativ medtem postopkov licenciranja niso dokončali, saj so se odločili, da bodo v sezoni 2020/2021 igrali v 4. SKL. Sobočani so namreč začrtali novo strategijo s poudarkom na mladih in domačih košarkarji, v klubu pa pričakujejo, da se bodo v dveh do treh letih vrnili na vrh tretje lige.

Začetek domače sezone 17. septembra

Nova sezona pod slovenskimi koši se bo s tekmo superpokala med Koprom Primorsko in Cedevito Olimpijo predvidoma začela na praznik slovenske košarke 17. septembra. Sicer pa je začetek 1. SKL predviden za 3. oktobra, košarkarice, drugoligaši in tretjeligaši naj bi na parket stopili 26. septembra, prvenstvo v 4. SKL pa naj bi se začelo 17. oktobra. 29. septembra je predviden uvodni krog pokala Spar, članice pa prve pokalne tekme čakajo 18. novembra.