Košarkarji Cedevite Olimpije so v devetem krogu regionalne lige Aba doma premagali Slovan Bratislavo s 77:61 (24:14, 40:33, 58:54). Dosegli so peto zmago v sezoni lige Aba, a končna razlika ne odraža dogajanja na parketu Hale Tivoli, saj so bili Slovaki večino dvoboja v igri za zmago.

Dovolj je bilo nekaj učinkovitih minut domačih v zadnji četrtini ter čvrsta obramba med delnim izidom 12:0. Gostje, ki jih s klopi vodi slovenski trener Dejan Jakara, so devet minut ohranjali ravnotežje z Ljubljančani, nato pa so jih presekale tri zaporedne trojke domačih za 24:14 po koncu prve četrtine.

V drugi so tudi ne ravno prepričljivi gosti izkoristili neučinkovitost Ljubljančanov, ki so v šestih minutah dosegli vsega štiri točke (28:23). Varovanci Zvezdana Mitrovića so na daljši odmor kljub temu odšli z malce višjo prednostjo, še zdaleč pa ne opogumljeni po napadalni predstavi z izjemo zadnjih nekaj minut prve četrtine.

Na začetku drugega dela so po simultanki Urbana Krofliča domači povedli s 46:35, vendar nikakor niso mogli streti žilavih gostov. Ti so se približali na vsega pet točk (48:43), ob koncu četrtine pa dobro izigravali ljubljansko obrambo in zaostajali le še točko. Zadnjih 10 minut je Olimpija začela s štirimi točkami naskoka, igralci Bratislave pa so po znižanju na 59:61 izzvali minuto odmora domačega stratega. Po njej je igrala le Olimpija, tako v napadu kot v obrambi.

Z delnim izidom 12:0 je odločila sicer zelo zahtevno srečanje in na koncu slavila za 16 točk. Anthony Cowan je za ljubljansko zasedbo dosegel 20 točk, po 11 sta jih dodala Matthew Hurt in Kroflič. Za goste je 14 točk dosegel Traveon Buchanan. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v ligi Aba igrali po reprezentančni akciji, in sicer 6. decembra doma proti Crveni zvezdi.