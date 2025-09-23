Cerkvenik potrdil zakon bivšega, Olimpiji superpokal

Košarkarji Cedevite Olimpije so štirinajstič postali zmagovalci slovenskega superpokala. Na Polzeli so v zadnjih sekundah premagali Krko z 78:76. Za Ljubljančane je to šesta zaporedna lovorika v superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono oziroma dvoboj med državnim in pokalnim zmagovalcem prejšnje sezone. Glede na to, da je Cedevita Olimpija v zadnjih štirih sezonah osvojila vse domače lovorike, je bil njen tekmec finalist pokala Spar.

Cedevita Olimpija: Krka 78:76 (17:12, 35:36, 49:59) Dvorana Polzela, gledalcev 1000, sodniki: Pukl (Limbuš), Oprčkal (Vojnik), Žlajpah (Grosuplje).

Cedevita Olimpija: Stewart 6 (2:2), Gibson 21 (1:1), Radović 4, Nikolić 8 (2:2), Blažič 7 (2:2), Ciperle 12 (0:2), Cerkvenik 6, Škara 10 (2:2), Daneu 4;

Krka: Bačvić 6 (2:2), Buljević 2, Oman 12 (2:4), Bailey 8 (2:2), Urbiha 15 (4:4), Smrekar 4 (0:2), Rebec 9 (9:9), Mathon 13 (5:7), Klobučar 3, Šantelj 4.

Krka ostaja pri šestih naslovih, zadnjega v superpokalu je osvojila 2016, njena zadnja lovorika pa je iz leta 2021, ko je bila najboljša v pokalnem tekmovanju.

Cedevita Olimpija je osvojila šesto zaporedno lovoriko. V finalih je neporažena od februarja 2020, ko je v finalu pokala Spar pokleknila pred Koprom Primorsko, zadnji naslov, ki ji je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021, ko je morala v polfinalu priznati premoč Krki.

Moštvi sta se predstavili v močno spremenjenih postavah v primerjavi z minulo sezono. Pri Cedeviti Olimpiji so ostali Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, DJ Stewart in Žiga Daneu, pri Krki pa Niko Bačvić, Jaka Klobučar in Žak Smrekar.

Za razliko od lanskega superpokala, ki ga je Cedevita Olimpija dobila s tridesetimi točkami razlike, je bil letošnji napet do zadnjih trenutkov.

Maks Ciperle se je dobro znašel po košem. FOTO: Cedevita Olimpija

Krka je v zadnji četrtini zapravila deset točk prednosti, junaki zmage pa so bili ameriški organizator igre Umoja Gibson, ki je bil izbran za MVP superpokala, šele 16-letni Maks Ciperle, ki je odigral prvo uradno tekmo za Cedevito Olimpijo, ter Miha Cerkvenik, ki je bil v pretekli sezoni član Krke.

Miha Cerkvenik (št. 20) je odločil tekmo. FOTO: Cedevita Olimpija

Američan je prispeval dve odločilni trojki pri preobratu v zadnji četrtini, skupaj je dosegel 21 točk (trojke 4:8, 5 podaj), Ciperle je dan pred 17. rojstnim dnevom v zadnji četrtini dosegel deset od svojih dvanajstih točk, odločilni koš za zmago je pet sekunde pred iztekom časa dosegel Cerkvenik.

Dosedanji zmagovalci superpokala:

2025 Polzela: Cedevita Olimpija - Krka 78:76

2024 Laško: Cedevita Olimpija - Krka 103:73

2023 Kranj: Cedevita Olimpija - Kensai Helios Domžale 76:59

2022 Škofja Loka: Cedevita Olimpija - Helios Suns 112:85

2021 Ljubljana: Cedevita Olimpija - Krka 78:71

2020 Kranj: Cedevita Olimpija - Krka 78:67

2019 Podčetrtek: Koper Primorska - Hopsi Polzela 106:74

2018 Ljubljana: Sixt Primorska - Petrol Olimpija 83:71

2017 Ljubljana: Union Olimpija - Krka 94:76

2016 Podčetrtek: Krka - Helios Suns 81:78

2015 Škofja Loka: Tajfun - Krka 72:60

2014 Šenčur: Krka - Union Olimpija 68:65

2013 Portorož: Union Olimpija - Krka 63:60

2012 Grosuplje: Krka - Union Olimpija 84:81

2011 Rogaška Slatina: Krka - Union Olimpija 80:72

2010 Maribor: Krka - Union Olimpija 72:61

2009 Ljubljana: Union Olimpija - Elektra Esotech 95:62

2008 Postojna: Union Olimpija - Helios Domžale 67:56

2007 Polzela: Union Olimpija - Helios Domžale 90:71

2005 Škofja Loka: Union Olimpija - Pivovarna Laško 88:79

2004 Maribor: Union Olimpija - Pivovarna Laško 67:61

2003 Postojna: Union Olimpija - Krka 81:63