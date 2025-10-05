Razigrana Olimpija nasula Beograjčanom 117 točk

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 1. kolu lige ABA premagali Mego s 117:81 (29:17, 62:36, 91:58).

Olimpija je uspešno začela novo sezono lige ABA. Pred domačimi gledalci je premagala beograjsko Mego s 36 točkami razlike. Ljubljančani imajo tako za seboj uspešen teden, saj so v sredo zmagovalno začeli tudi evropski pokal.

Cedevita Olimpija je vprašanje zmagovalca rešila že v prvem polčasu, v katerem je dosegla 62 točk in si nabrala 26 točk prednosti. V nadaljevanju je suvereno nadzorovala potek tekme, prepričljivo in visoko zmago – najvišja razlika je bila 40 točk – pa je skazila poškodba gležnja grškega igralca Nikosa Čogaza, ki je pomemben člen v zasedbi trenerja Zvezdana Mitrovića.

Sedem domačih igralcev je imelo dvomestni točkovni izkupiček, osem jih je zadelo vsaj eno trojko (skupaj met Cedevite Olimpije 16:28 ali 57,1 %), največ točk pa sta zbrala Umoja Adeyemi Gibson (17 točk, trojke 3:4, 7 podaj) in Miha Cerkvenik (17 točk, met iz igre 6:7).

Umoja Gibson je dosegel 17 točk. FOTO: Filip Barbalić/ABA

Cedevito Olimpijo v prihajajočem tednu čakata dve gostovanji. V sredo bo nastopila v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, v soboto pa v Podgorici pri Budućnosti.

Kar 117 točk, doseženih na eni tekmi, je deveti najboljši strelski izkupiček katerekoli ekipe v zgodovini regionalnega tekmovanja in drugi najboljši v zgodovini Cedevite Olimpije v regionalnem tekmovanju. Leta 2016 je Cedevita ugnala Zadar z rezultatom 120:62 in postavila klubski rekord, ki stoji še danes.