    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil le brezkompromisno borbenost.
    Reprezentanca, od leve Aleksander Sekulić, Edo Murić, Mark Padjen in Saša Dončić, je pred odhodom na EP predstavila svoje želje in cilje. FOTO: Blaž Samec
    Reprezentanca, od leve Aleksander Sekulić, Edo Murić, Mark Padjen in Saša Dončić, je pred odhodom na EP predstavila svoje želje in cilje. FOTO: Blaž Samec
    Peter Zalokar
    25. 8. 2025 | 16:40
    25. 8. 2025 | 17:07
    5:40
    Še nikdar ni slovenska športna javnost z nižjimi pričakovanji pospremila košarkarjev na evropsko prvenstvo, nekateri ji celo napovedujejo najslabšo uvrstitev od leta 2001, ko je četa Borisa Zrinskega z Nesterovićem, Smodišem, Milićem, Udrihom, Bečirovićem in drugimi asi v Turčiji zasedla 15. mesto.

    Tedaj med 16 reprezentancami, na eurobasketu 2025, ki se bo začel jutri v štiri državah, jih bo 24. Toda Slovenci na čelu z Luko Dončićem se niso vdali malodušju, ko so se odpravljali proti Katovicam, kjer jih v četrtek čaka vroči krst proti domači reprezentanci. Verjamejo, da lahko pustijo močan pečat v Evropi in zaprejo usta dvomljivcem.

    Kaj so pred odhodom na EP povedali selektor Aleksander Sekulić, veteran Edo Murić in športni direktor Saša Dončić? Zakaj Murić meni, da je bila srbska zaušnica koristna?

    Predstavitvene vsebine
    Več iz teme

    slovenska košarkarska reprezentancaAleksander Sekulićeurobasket 2025Luka DončićEdo MurićSaša DončićKošarkarska reprezentancaKZSKlemen PrepeličKošarkarska zveza Slovenije

