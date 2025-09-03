Slovenci pred Izraelom: Vemo, kaj se dogaja v svetu, ampak ...

Slovenski košarkarji se bodo drugič letos srečali z Izraelom. Februarja so tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo odigrali v Rigi, v četrtek jo bodo na eurobasketu v Katovicah. Gregor Hrovat pričakuje športno predstavo, glede obšportnih vsebin pa je povedal, da se bo slovenska reprezentanca, kot je običaj po vseh dvobojih, rokovala s tekmecem.

»Jaz politike in športa ne bi mešal, ne nazadnje verjamem v 'fair play' in verjamem, da bomo jutri oboji tudi na igrišču pokazali pravi obraz. Vemo, kaj se dogaja v svetu, mimo teh novic enostavno ne moremo. Vsi si želimo mir, a žal je to postalo del vsakdana. Po dogovoru z ekipo mislim, da bomo po tekmi ravnali, kot je to normalno. Ne nazadnje smo februarja že igrali z njimi in vse je bilo normalno,« je po zadnjem treningu v Katovicah dejal Hrovat.

Slovenski reprezentant je povedal, da je Izrael močna ekipa, ki ima tri izstopajoče posameznike, Danija Avdijo, Yama Madarja in Romana Sorkina, a da sam verjame v kakovost Slovenije in njeno zmago.

Klemen Prepelič ima še rezerve. FOTO: Reuters

»Morda nismo tako fizično močni, a s čvrsto in kolektivno obrambo lahko to nadomestimo in ustavimo njihov napad,« je dodal Hrovat.

Prepelič: Imamo dovolj kakovosti Klemen Prepelič: »Zagotovo je Izrael spoštovanja vreden nasprotnik, ki ima v svojih vrstah tri odlične igralce, Danija Avdija, Yama Madarja in Romana Sorkina, ter kopico mladih, ki igrajo hitro košarko, a verjamem, da imamo mi več kakovosti in da ga lahko premagamo.«

Slovenija še ni premagala Izraela na evropskih prvenstvih. Hrovat meni, da je zdaj prava priložnost za ta podvig. »Rekordi so za to, da se jih zruši, in prepričan sem, da lahko to storimo.«

Slovenija si lahko z zmago proti Izraelu ob 17. uri izbori tretje mesto v skupini, svojega tekmeca v nedeljo v osmini finala pa bo dobila šele po večernih tekmah. Najverjetneje bosta to Italija ali Grčija.

»S kalkulacijami se sigurno ne bomo ukvarjali, saj je za nami še ena tekma. Dvoboj moramo odigrati maksimalno in pokazati svoj pravi obraz. Prihajamo v izločilne boje, kjer bodo vse najboljše reprezentance. Če hočemo, kaj narediti na tem prvenstvu, moramo premagati tudi najboljše,« je dodal Hrovat.