    Košarka

    Prvi poraz Srbije, odlični Turki vzeli prvo mesto; Nemci utišali Tampere

    Sredin derbi na EP je pripadel Turčiji, ki je premagala Srbijo in se bo v osmini finala pomerila s Švedsko. Srbe čakajo Portugalci. Finci nemočni proti Nemcem.
    Nikola Jokić ni mogel preprečiti poraza Srbije. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Nikola Jokić ni mogel preprečiti poraza Srbije. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    P. Z., STA
    3. 9. 2025 | 22:46
    3. 9. 2025 | 22:46
    4:38
    Košarkarji na evropskem prvenstvu so odigrali zadnje tekme predtekmovanja v skupinah A in B. Po zmagah nad Finsko z 91:61 in Srbijo s 95:90 sta predtekmovanje neporaženi končali Nemčija in Turčija. Njuni tekmici v osmini finala bosta Portugalska in Švedska.

    Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    V skupini v Rigi sta popoldne o zadnji vozovnici za osmino finala odločali Portugalska in Estonija. Dvoboj je bil napet do konca, nazadnje pa so ga dobili Portugalci z 68:65 ter na ta način z drugo zmago na EP še prišli do četrtega mesta in s tem nadaljevanja tekmovanja, medtem ko so se Estonci morali posloviti.

    Brez možnosti za napredovanje je bila tudi Češka, doživela je peti poraz, tokrat proti domačinom Latvijcem. Ti so vedeli, da višje kot do tretjega mesta ne morejo, kljub temu pa so pred svojimi navijači odigrali zanesljivo in po dokaj izenačeni prvi polovici v drugem delu prišli do visokega naskoka s 109:75.

    V večernem obračunu sta do neporaženi Turčija in Srbija odločali o prvem mestu v skupini. Ekipi sta bili večino tekme blizu in nobena ekipa si ni priigrala prednosti, ki bi pred koncem zadoščala za zmago. Srbija je v zadnji četrtini že vodila z 88:84, a so se Turki vrnili, izenačili na 90:90, potem pa s prostimi meti prišli do vodstva za tri točke. Na drugi strani je Nikola Jokić 15 sekund pred koncem zgrešil trojko, Turki pa so le še potrdili zmago.

    Alperen Sengun je bil najboljši pri Turčiji z 28 točkami, dodal je še 13 skokov. Shane Larkin je zbral 23 točk. Jokić je pri Srbiji končal pri 22 točkah, Marko Gudurić jih je dodal 12.

    Po razpletu te tekme je znana že polovica tekem osmine finala: V Rigi bodo igrali zmagovalec skupine A Turčija in Švedska, drugi skupine A Srbija bo imel za tekmeca Finsko, ki je zasedla tretje mesto doma v Tempereju, tretji par bo sosedski baltski obračun med Litvo, drugo v skupini B, ter Latvijo, zadnji pa med zmagovalcem skupine B Nemčijo in Portugalsko.

    Dončić in soigralci so se poigrali z živci, preden so izpolnili cilj

    Skupina B se je končala po pričakovanjih z Nemčijo na prvem in Litvo na drugem mestu. Nemci, ki so na EP pokazali zastrašujoče predstave, so tudi gostitelje odpihnili za 30 točk.

    Pred tekmo so prireditelji poskrbeli za simbolično opravičilo nemškemu zvezdniku Dennisu Schröderju; ta je bil na tekmi z Litvo žrtev rasističnih zmerljivk s tribun, tokrat pa so prireditelji pred tekmo Nemčija – Finska na sedeže dvorane položili 13.000 rdečih kartonov z napisom Stop rasizmu, ki so jih nato gledalci pred tekmo dvignili v zrak.

    Nemci so razorožili finskega zvezdnika Laurija Markkanena. FOTO: Reuters
    Nemci so razorožili finskega zvezdnika Laurija Markkanena. FOTO: Reuters

    Na terenu so Nemci gladko slavili, Franz Wagner je bil s 26 točkami prvi strelec, Schröder jih je dodal 16. Finci so tako pristali na tretjem mestu za Litvo, do četrtega pa so praktično brez boja prišli Švedi. Veliko uslugo so jim namreč v prvi tekmi dneva naredili Britanci, ki so z 89:83 premagali Črnogorce in dosegli prvo zmago na EP po 12 letih. Švedi so si lahko nato privoščili tudi poraz (71:74) z Litvo, a so imeli v krogu treh ekip s po šestimi točkami najboljše izhodišče.

    V četrtek bo na EP dan odločitve še v skupinah C in D. V slovenski v Katovicah bosta poleg tekme Slovenija – Izrael (17.00) še dvoboja Francija – Islandija in Poljska – Belgija, na Cipru pa so pari Bosna in Hercegovina – Gruzija, Italija – Ciper in Španija – Grčija.

    Skupina A (Latvija):

    Estonija – Portugalska 65:68

    Češka – Latvija 75:109

    Turčija – Srbija 95:90

    Skupina B (Finska):

    Črna gora – Velika Britanija 83:98

    Litva – Švedska 74:71

    Finska – Nemčija 61:91

     

     

     

    Več iz teme

    eurobasket 2025EP v košarkiNikola JokićLauri Markkanen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

