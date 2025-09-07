  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Norišnica v slovenski slačilnici, Dončić: To je zgodba nas vseh (VIDEO, FOTO)

    Slovenski košarkarji po sijajni zmagi proti Italiji odločeni, da še niso rekli zadnje. Neporavnana računa z Nemčijo bi jih lahko podžgala. Pozzecco odstopil.
    To je Dončićev svet. FOTO: FIBA
    Galerija
    To je Dončićev svet. FOTO: FIBA
    Peter Zalokar
    7. 9. 2025 | 21:00
    7. 9. 2025 | 22:14
    6:22
    A+A-

    Veliko slovensko veselje v Rigi! Naši košarkarji so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva, potem ko so premagali Italijo s 84:77. Reprezentanca selektorja Aleksandra Sekulića bo v sredo izzvala svetovne prvake iz Nemčije in se želela prebiti v boje za kolajne, kar so pred eurobasketom 2025 pričakovali le redki. Prvi slovenski zvezdnik Luka Dončić (proti zahodnim sosedom je dosegel 42 točk) in soigralci so že dokazali, da so lahko kos tudi najboljšim. Med njimi ni več branilcev naslova Špancev, prvih favoritov Srbov in olimpijskih podprvakov Francozov. 

    image_alt
    Presenečenja se nadaljujejo, tudi Francozi domov

    Pozzecco: Začel in končal sem s Slovenijo

    Italijanski selektor Gianmarco Pozzecco je odstopil po porazu svoje košarkarske reprezentance proti Sloveniji. Selektor Italije je bil od leta 2022. »Že prej sem se odločil, da odidem, saj imajo stvari začetek in konec. Začel sem s Slovenijo in končal s Slovenijo,« je dejal Pozzecco.

    SPREMLJALI SMO V ŽIVO

    Luka Dončić je dosegel 42 točk. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Luka Dončić je dosegel 42 točk. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Vzdušje je bilo uspehu primerno ...

    Aleksej Nikolić je opravil veliko delo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Aleksej Nikolić je opravil veliko delo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Edo Murić (STA): »Želeli smo si zmago, dali smo vse od sebe in zasluženo podaljšali naše bivanje v Rigi. To je bila brez dvoma naša najtežja tekma na tem prvenstvu, hkrati pa tudi naša najboljša predstava. Zmaga nam daje nov zagon, toda o naslednjem tekmecu danes še ne bi govoril, saj moramo najprej uživati po tem uspehu. Če se bomo tako borili in igrali tako nepopustljivo kot danes, zagotovo ne bomo razočarali. Tekma z Nemčijo bo moja jubilejna 100. v dresu Slovenije, postal bom prvi slovenski igralec, ki bo dosegel ta mejnik, zato se že veselim kipca, ki mi ga bo ob tej priložnosti podarila Košarkarska zveza Slovenije.«

    SAGADIN: SLOVENIJA SLABA, PA KAJ ŠE, VIDIM JO S KOLAJNO

    image_alt
    Po 42 točkah Dončića, vzponih in padcih je zadnji nasmeh pripadel Slovencem

    Slovenija – Italija 84:77 (29:11, 50:40, 72:56)

    Dvorana Xiaomi v Rigi, gledalcev 3016, sodniki Kallio (Kanada), Anaya (Panama), Kozlovskis (Latvija).
    Slovenija: Krampelj 4, Nikolić 7, Prepelič 11 (2:4), Murić 6, Radović 2, Hrovat 5, Omić 7 (1:2), Dončić 42 (15:16); Italija: Gallinari 10 (3:5), Melli 8, Fontecchio 22 (2:2), Spagnolo 2, Niang 12 (8:12), Spissu 6, Diouf 8, Pajola 9 (3:4); prosti meti: Slovenija 18:22, Italija 16:23; met za dve točki: Slovenija 15:28, Italija 14:25;
    met za tri točke: Slovenija 12:36 (Dončić 5, Prepelič 3, Murić 2, Hrovat, Nikolić), Italija 11:30 (Fontecchio 4, Melli 2, Spissu 2, Pajola 2, Gallinari); skoki: Slovenija 40 (25 + 15), Italija 32 (23 + 9); osebne napake: Slovenija 22, Italija 24; pet osebnih: Krampelj (37.), Niang (39.).

    Aleksander Sekulić je dobro vodil ekipo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Aleksander Sekulić je dobro vodil ekipo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Slovenci imajo neporavnane račune z Nemci. Izgubili so obe pripravljalni tekmi. Morda jih to podžge, da se oddolžijo svetovnim prvakom, ki so imeli kar nekaj težav s Portugalci.

    Aleksander Sekulić, selektor Slovenije (STA): »Vedeli smo, da je Italija izjemno kakovostna ekipa. Po statistiki gre za eno najboljših na tem prvenstvu. Zelo pomemben je bil dober začetek. Luka je bil razigran in hitro smo prišli do dvomestne prednosti. Hkrati smo se zavedali, da se Italija ne bo predala kar tako. Prišla je nazaj, a smo mi v odločilnih trenutkih, ko nam je voda že krepko tekla v grlo, pokazali pravi karakter. Poleg Dončića so se znova izkazali tudi vsi ostali, Murić, Omić in prav vsak na klopi ali parketu. Držali smo se navodil in borili. Luka je znova pokazal, kako kvaliteten igralec je. Čeprav so se ga Italijani lotili zelo fizično, je zdržal do konca in tekmo pripeljal do zmage. Nemce dobro poznamo, saj smo se poleti dvakrat srečali. so svetovni prvaki, tretja ekipa zadnjega eurobasketa, ima izjemne posameznike in zdaj po izpadu Srbije so prvi favoriti za zlato medaljo. A tudi mi se dvigujemo iz tekme v tekmo. Prepričan sem, da to zelo zanimiv dvoboj.«

    Slovenci so močni. FOTO: FIBA
    Slovenci so močni. FOTO: FIBA

    Dončić: Vsi igramo za vse

    Luka Dončić je proti Italiji znova podiral rekorde, po zmagi 84:77 pa se je najprej zahvalil soigralcem za odlično partijo. »Vsa čast fantom.« Z novo fantastično predstavo je le še okrepil status prvega zvezdnika evropskega prvenstva. Z 42 točkami je postal šele peti igralec, ki ima na EP dve tekmi z več kot 40 doseženimi točkami, hkrati pa tretji, ki je v zadnjih 30 letih zbral vsaj 40 točk in 10 skokov. V območju za izjave po tekmi niti z besedo ni omenil svoje predstave, glede sebe je izpostavil le bolečino v nogi, za katero upa, da mu jo bodo fizioterapevti čim prej odpravili. «Boli, boli,« je dejal, je poročala STA.

    »Smo prava ekipa. Vsi igramo za vse. Vzdušje je dobro, kemija je vrhunska in na igrišču si vsi želimo pomagati. Vsa čast fantom,« je ponovil Dončić. »Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo v uspeh. Gremo naprej. Čaka nas zelo težka tekma z Nemčijo, a ponavljam, verjamemo vase.«

    Več iz teme

    slovenska košarkarska reprezentancaLuka DončićAleksander SekulićEP v košarkieurobasket 2025eurobasketrigaKošarkarska zveza SlovenijeKZS

