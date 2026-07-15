Mladi košarkarji v Stožicah zanesljivo v četrtfinale

Mladi košarkarji Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo z 88:61 (28:19, 53:32, 74:42), v četrtfinalu v četrtek ob 18.30 pa se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Litvo in Turčijo.

Slovenija je vpisala še eno prepričljivo zmago. V skupinskem delu je tekmece premagala s povprečno več kot 25 točkami razlike, tudi proti Belgiji, ki je v Stožicah še brez zmage, pa je brez težav zadržala stoodstoten izkupiček. Prva težja preizkušnja izbrance selektorja Danijela Radosavljevića čaka v četrtfinalu. Litva je bila druga v skupini B, edini poraz za 22 točk pa je doživela proti Srbiji. Na drugi strani je bila Turčija tretja v skupini A z eno zmago (Nemčija) in dvema porazoma (Francija, Italija).

Pred zadnjima današnjima tekmama v Stožicah sta znana dva četrtfinalna para. Na strani Slovenije se bosta pomerili Francija in Hrvaška, v drugi polovici žreba pa Španija in Nemčija. Podobno kot na večini tekem je selektor Radosavljević priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem, najbolj učinkovita pa sta bila Mark Padjen z 20 točkami in Urban Kroflič s 14.