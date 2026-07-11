Mladi košarkarji prvenstvo v Stožicah odprli z zmago

Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko s 77:54 (22:11, 41:25, 64:39). Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala v nedeljo ob 18.30 proti Izraelu, zadnjo v skupini D pa v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30.

Slovenija je z zanesljivo in visoko zmago v uvodnem nastopu pred približno 1000 gledalci potrdila visoke cilje na domačem prvenstvu. Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je namreč z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

Sistem tekmovanja na tem prvenstvu je nekoliko specifičen, saj se bo vsej 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Najboljši strelci Slovenije proti Češki so bili Lovro Bolhar z 18 točkami, Urban Kroflič z 12 in Mark Padjen, ki jih je zbral 11.