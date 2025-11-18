Nizozemke previsoka ovira za dekleta Davida Gasparja: Poraz boli

Košarkarice Slovenije so doživele prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Po zmagah proti Latviji in Estoniji so v tretjem krogu pokleknile na gostovanju na Nizozemskem s 76:86.

Nizozemska – Slovenija 86:76 Dvorana Topsportcentrum, gledalcev 1500, sodniki: Teixeira (Portugalska), Unsworth (Velika Britanija), Mansson (Švedska).

Nizozemska: Vennema 6 (1:1), Driessen 3 (1:5), Cornelius 19 (6:6), Fokke 15 (2:2), Huijbens 2, Westerik 8 (3:4), Hof 29 (3:4), Kruistum 4.

Slovenija: Lisec 20 (4:5), Oblak 15 (4:4), Cvijanović 8, Seničar 1 (1:2), Friškovec 20 (3:4), Turnšek 4, Sivka 8.

Varovanke novega selektorja Slovenije Davida Gasparja so bile brez pravih možnosti za uspeh, saj so jih gostiteljice nadigrale z agresivnostjo in željo po zmagi. Slovenija bo kvalifikacije nadaljevala marca 2026, ko jo čakajo povratne tekme z Latvijo, Estonijo in Nizozemsko, zares pa se bo boj za šesti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih verjetno začel čez dvanajst mesecev, ko se bodo v drugem delu kvalifikacije pridružile najboljše evropske reprezentance.

David Gaspar je doživel prvi poraz na slovenski klopi. FOTO: Fiba Europe

Slovenija na prvih treh tekmah zaradi poškodbe ni mogla računati na svojo najboljšo igralko, Američanko Jessico Shepard, a če Teja Oblak, Eva Lisec, Tjaša Turnšek, Ajša Sivka in preostale tega na prvih dveh dvobojih niso prav občutile, je bila tokrat razlika v višini pod obročema eden od ključnih faktorjev.

David Gaspar, selektor Slovenije: »Težko je povedati kaj pametnega po takem porazu. Boli, predvsem, ker smo sem prišli po zmago. V obrambi nismo bili enakovredni tekmecu, hkrati pa smo naredili preveč osnovnih napak. Pozitivno je zgolj to, da smo se na koncu približali na deset točk. Verjamem, da bomo marca prikazali boljšo košarko kot nocoj.«

Najboljša nizozemska igralka Emesa Hof (29 točk) je bila že v prvem polčasu jeziček na tehtnici, ko so se v nadaljevanju razigrale še druge nizozemske igralke, pa je tekma nemotiviranim Slovenkam hitro spolzela iz rok. Nizozemska je drugi polčas začela z delnim izidom 15:3, na začetku zadnje četrtine pa je imela že 20 točk naskoka.

Teja Oblak, kapetanka Slovenije: »Naša obramba danes ni bila na pravi ravni. Zlasti v drugem polčasu so Nizozemke delale, kar so hotele. Zadevale so za tri točke, pod obročem, še dobro, da smo na koncu izvlekle kolikor toliko sprejemljiv poraz. Kljub tej predstavi ostajam optimistična, saj imamo novega trenerja, ki v tako kratkem času prav veliko ni mogel narediti. Videl pa je našo dobro in slabo plat. Marca bo zagotovo bolje.«

Z dvajsetimi točkami sta bili najboljši strelki Slovenije Liščeva (met iz igre 8:16) in Friškovčeva (trojke 3:9), 15 točk pa jih je dodala Oblakova (6 podaj).