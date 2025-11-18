  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Nizozemke previsoka ovira za dekleta Davida Gasparja: Poraz boli

    Slovenske košarkarice so na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo prvič izgubile. Eva Lisec in Zala Friškovec po 20 točk. Nadaljevanje spomladi.
    Zala Friškovec je dosegla 20 točk. FOTO: Fiba Europe
    Zala Friškovec je dosegla 20 točk. FOTO: Fiba Europe
    P. Z., STA
    18. 11. 2025 | 21:37
    18. 11. 2025 | 22:06
    Košarkarice Slovenije so doživele prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Po zmagah proti Latviji in Estoniji so v tretjem krogu pokleknile na gostovanju na Nizozemskem s 76:86.

    Nizozemska – Slovenija 86:76

    Dvorana Topsportcentrum, gledalcev 1500, sodniki: Teixeira (Portugalska), Unsworth (Velika Britanija), Mansson (Švedska).
    Nizozemska: Vennema 6 (1:1), Driessen 3 (1:5), Cornelius 19 (6:6), Fokke 15 (2:2), Huijbens 2, Westerik 8 (3:4), Hof 29 (3:4), Kruistum 4.
    Slovenija: Lisec 20 (4:5), Oblak 15 (4:4), Cvijanović 8, Seničar 1 (1:2), Friškovec 20 (3:4), Turnšek 4, Sivka 8.

    Varovanke novega selektorja Slovenije Davida Gasparja so bile brez pravih možnosti za uspeh, saj so jih gostiteljice nadigrale z agresivnostjo in željo po zmagi. Slovenija bo kvalifikacije nadaljevala marca 2026, ko jo čakajo povratne tekme z Latvijo, Estonijo in Nizozemsko, zares pa se bo boj za šesti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih verjetno začel čez dvanajst mesecev, ko se bodo v drugem delu kvalifikacije pridružile najboljše evropske reprezentance.

    David Gaspar je doživel prvi poraz na slovenski klopi. FOTO: Fiba Europe
    David Gaspar je doživel prvi poraz na slovenski klopi. FOTO: Fiba Europe

    Slovenija na prvih treh tekmah zaradi poškodbe ni mogla računati na svojo najboljšo igralko, Američanko Jessico Shepard, a če Teja OblakEva Lisec, Tjaša Turnšek, Ajša Sivka in preostale tega na prvih dveh dvobojih niso prav občutile, je bila tokrat razlika v višini pod obročema eden od ključnih faktorjev.

    David Gaspar, selektor Slovenije: »Težko je povedati kaj pametnega po takem porazu. Boli, predvsem, ker smo sem prišli po zmago. V obrambi nismo bili enakovredni tekmecu, hkrati pa smo naredili preveč osnovnih napak. Pozitivno je zgolj to, da smo se na koncu približali na deset točk. Verjamem, da bomo marca prikazali boljšo košarko kot nocoj.«

    Najboljša nizozemska igralka Emesa Hof (29 točk) je bila že v prvem polčasu jeziček na tehtnici, ko so se v nadaljevanju razigrale še druge nizozemske igralke, pa je tekma nemotiviranim Slovenkam hitro spolzela iz rok. Nizozemska je drugi polčas začela z delnim izidom 15:3, na začetku zadnje četrtine pa je imela že 20 točk naskoka.

    Teja Oblak, kapetanka Slovenije: »Naša obramba danes ni bila na pravi ravni. Zlasti v drugem polčasu so Nizozemke delale, kar so hotele. Zadevale so za tri točke, pod obročem, še dobro, da smo na koncu izvlekle kolikor toliko sprejemljiv poraz. Kljub tej predstavi ostajam optimistična, saj imamo novega trenerja, ki v tako kratkem času prav veliko ni mogel narediti. Videl pa je našo dobro in slabo plat. Marca bo zagotovo bolje.«

    Z dvajsetimi točkami sta bili najboljši strelki Slovenije Liščeva (met iz igre 8:16) in Friškovčeva (trojke 3:9), 15 točk pa jih je dodala Oblakova (6 podaj).

    Teja Oblak je prispevala 15 točk. FOTO: Fiba Europe
    Teja Oblak je prispevala 15 točk. FOTO: Fiba Europe

     

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za EP

    Slovenke v Estoniji korak bližje evropskemu prvenstvu

    Košarkarice slovenske reprezentance so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo premagale Estonke. Najboljša strelka je bila Eva Lisec.
    15. 11. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za EP

    Slovenke šele v zadnji četrtini strle odpor tekmic

    Naša ženska košarkarska reprezentanca je pod vodstvom novega selektorja, Madžara Davida Gasparja, po hudem boju ugnala izbrano vrsto Latvije.
    12. 11. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za evropsko prvenstvo

    Igrale bodo brez najboljše in z butastim sistemom, a cilj je enak

    Novi selektor košarkaric Slovenije David Gaspar v prvih kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo 2027 ne bo imel na voljo poškodovane Jessice Shepard.
    10. 11. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Reprezentanca

    Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

    Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novega trenerja, ki jih bo vodil naslednji dve leti. Grka Georgiosa Dikaulakosa je nasledil mladi madžarski strateg.
    21. 10. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    slovenska košarkarska reprezentanca, slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Teja Oblak, Eva Lisec, EP v košarki, kvalifikacije, KZS, David Gaspar

