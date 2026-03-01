  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
Slovenci so se veselili zmage. FOTO: KZS
Galerija
Slovenci so se veselili zmage. FOTO: KZS
P. Z., STA
1. 3. 2026 | 20:14
1. 3. 2026 | 20:28
2:13
A+A-

Drama v Jihlavi s srečnim koncem za reprezentanco Aleksandra Sekulića. Slovenski košarkarji so v Pragi zaostajali že za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki (86:84) in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP. Najboljši pri gostih so bili Klemen Prepelič (20 točk), Žiga Samar (15) in Urban Kroflič (14).

image_alt
Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Jihlavi končala drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. V 4. krogu skupine H je domačo zasedbo Češke premagala s 86:84 (21:27, 36:54, 63:63). Na prvi medsebojni tekmi v petek v Kopru so Slovenci slavili prepričljivo z 99:59.

Slovenija v tem ciklu kvalifikacij odigrala dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila s 40 točkami razlike. Danes je bil scenarij obrnjen, saj je Slovenija večji del tekme zaostajala. Češka je vodila že za 19 točk, a so se Slovenci vrnili, na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedli, na koncu pa po razburljivi zadnji minuti prišli do tesne zmage s 86:84. 

Po štirih odigranih tekmah ima Slovenija izkupiček zmag 3-1. V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.

Slovenci so uprizorili preobrat. FOTO: KZS
Slovenci so uprizorili preobrat. FOTO: KZS

  

 

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Bonifika

Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

V Kopru sta se na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 srečali Slovenija in Češka. Naši fantje so bili boljši z 99:59
27. 2. 2026 | 20:33
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarkarska reprezentanca

Ogledniki iz lige NBA že vedo, zakaj pogledujejo proti Bonifiki

Slovenska reprezentanca z novim krogom pomladitve bližje podobi za prihodnje desetletje. Talent na Obali na strani domačinov.
Nejc Grilc 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Aleksander Sekulić

Selektor Sekulić odkril, kako je z novo okrepitvijo iz Los Angelesa

Slovenska košarkarska reprezentanca z jesensko popotnico zmage nad Švedsko in poraza z Estonijo pričakuje vodilno Češko. Še več priložnosti za novo generacijo.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 13:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Sekulić izbral ekipo, ki se bo borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo

Selektor slovenskih košarkarjev je izbral ekipo, ki se bo konec meseca borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer bi igral tudi Luka Dončić.
16. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Napad na Iran

Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Iran

Fajon obsodila napade ZDA in Izraela ter povračilne napade Irana

Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.
1. 3. 2026 | 20:33
Preberite več
Novice  |  Okolje
Prehranska samopreskrba

Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
Preberite več
Šport  |  Košarka
Drama v Jihlavi

Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
1. 3. 2026 | 20:14
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

52 vikend izletov po Hrvaški

Preverite zanimive namige za vikend izlete, odkrivanje krajev, spoznavanje ljudi in obisk izjemnih dogodkov.
1. 3. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Govekar četrti

Slaba novica za Tadeja Pogačarja pred štartom sezone

Tim Wellens je bil udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Matevž Govekar zelo dober četrti.
1. 3. 2026 | 19:54
Preberite več
