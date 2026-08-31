Prepelič za reprezentanco igra s srcem. Oglasil se je tudi Dončić

Košarkarji Slovenije so v 8. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo (skupina L) premagali Madžarsko z 92:77 in ostala v igri za nastop na SP v Katarju prihodnje poletje »Zelo zahtevna tekma. Predvsem fizično. Madžarska je zelo, zelo uigrana ekipa. Ogromno tečejo, ogromno je nekih ekstra rotacij, ogromno je metov iz razdalje, ker moraš rotirati. Fizično zelo naporna tekma, ampak imeli smo dober plan tekme, kontrolirali smo jih in lahko smo zelo zadovoljni,« je v intervjuju za Delo povedal Klemen Prepelič, vodja izbrane vrste na parketu. Prepelič in Nikolić sta bila osrednji figuri zmage proti vzhodnim sosedom v Tivoliju. FOTO: Fiba »Jaz vedno za reprezentanco igram s srcem. Vem, koliko mi to pomeni, vem, kaj mi je reprezentanca dala. In vedno bom tudi tako igral. Soigralci in trenerji ...