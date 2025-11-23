Cedevita Olimpija melje naprej, padel tudi Spartak

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu lige Aba premagali Spartak s 87:84 (29:25, 49:45, 66:57).

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli peto zaporedno zmago v ligi Aba, tako da so z izkupičkom 6-1 še naprej med najboljšimi ekipami v ligi. V Subotici so ugnali Spartak s 87:84. Ljubljančani so bili večino časa v vodstvu in četudi so imeli v 33. minuti že 14 točk naskoka (76:62), so se morali do zadnjih sekund boriti za zmago. Domači so se po zaslugi odlične predstave Olivierja Hanlana (34 točk, trojke 5:7) v 36. minuti približali na štiri točke zaostanka in bili do konca v igri za preobrat.

Spartak Subotica – Cedevita Olimpija 84:87 Dvorana Dudova šuma, gledalcev 1350, sodniki: Jovčić, Porobić, Nikšić (oba BiH). Spartak: Drobnjak 16 (2:2), Hanlan 34 (13:18), Momirov 2, Medarević 5 (1:2), Thompson 8 (0:2), Ilić 1 (1:6), Nikolić 10 (1:1), Rebić 8 (1:2).

Cedevita Olimpija: Stewart 17 (1:1), Gibson 20 (7:9), Nikolić 10 (2:2), Houindo 3 (1:3), Blažič 2 (2:2), Cerkvenik 4 (2:2), Škara 7 (2:2), Hogaz 17 (4:6), Kennedy 7 (1:2); prosti meti: Spartak 19:33, Cedevita Olimpija 22:29; met za tri točke: Spartak 9:20 (Hanlan 5, Drobnjak, Nikolić, Rebić), Cedevita Olimpija 9:21 (Gibson 3, Hogaz 3, Nikolić 2, Škara); osebne napake: Spartak 30, Cedevita Olimpija 28; pet osebnih: Kennedy (37.), Drobnjak (40.), Gibson (40.).

Zmagovalca je deset sekund pred koncem tekme odločil Nikos Hogaz z dvema prostima metoma. Grk v dresu Cedevite Olimpije je tekmo zaključil s 17 točkami (trojke 3:4), toliko jih je dosegel tudi DJ Stewart (met iz igre 8:11, 7 skokov), prvi strelec ekipe pa je bil Umoja Gibson z 20 točkami (5 podaj).

Cedevita Olimpija bo po reprezentančnem odmoru naslednji dve tekmi igrala doma, 4. decembra v evropskem pokalu proti Slasku Vroclavu in 7. decembra v ligi Aba z Ilirijo.