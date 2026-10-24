Poraz Cedevite Olimpije na derbiju

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi na drugi zaporedni domači tekmi niso bili kos tekmecem. Po sredinem porazu proti Le Mansu v evropskem pokalu so v petem krogu lige ABA izgubili še proti Budućnosti z 81:95. Ljubljančani so tako na devetih uradnih tekmah v sezoni zabeležili že sedmi poraz.

Črnogorski prvaki so pred 1523 gledalci hitro prevzeli pobudo in prvo četrtino dobili z 21:13. Do polčasa so prednost povečali na 15 točk (49:34), domači pa tudi v nadaljevanju niso našli odgovora na učinkovito igro gostov. Budućnost je vodila z dvomestno razliko skozi ves drugi polčas in dosegla še šesto zaporedno zmago v medsebojnih obračunih.

Razmerje moči je bilo očitno predvsem pod obročema, kjer so gostje dobili skok z 39:25. Precej natančnejši so bili tudi pri metu iz igre (58,9 proti 39,4 odstotka) in zbrali skoraj dvakrat toliko asistenc (26:14).

Pri Ljubljančanih je bil z 18 točkami najboljši strelec Richards Lomažs, Matthew Hurt jih je dodal 15, Urban Kroflič pa deset. Za Budućnost sta po 16 točk dosegla Juwan Morgan Molinar Jones in McKinley Wright Smith.

Cedevita Olimpija ostaja pri dveh zmagah v sezoni, obe je dosegla v ligi ABA. Priložnost za izboljšanje vtisa bo imela prihodnji teden, ko jo najprej čaka gostovanje pri neporaženem Arisu v Solunu, nato pa domači obračun s FMP.