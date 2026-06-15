Mamdani načrtuje dolgo slavje, v New Yorku spet Frank Sinatra

Po celotnem New Yorku, po ulicah Manhattna, Brooklyna, Bronxa, Queensa in Staten Islanda, slavijo prvake severnoameriške košarkarske lige NBA. Od zadnjega naslova New York Knicks do nedeljske zaključne sirene v San Antoniu, kjer so Newyorčani proti Spurs slavili s 94:90, je minilo debelih 53 let.

Hkrati so Knicks osvojili svoj tretji naslov prvaka lige NBA – finalno serijo proti San Antonio Spurs so dobili s 4:1 ter tako poskrbeli za eno izmed najlepših zgodb v zadnjih letih ameriškega športa. V mestu, kjer se športne zgodbe tudi ob nogometnem mundialu dobesedno pišejo vsak dan, je bila ta posebna. Generacije navijačev so odraščale ob pripovedih o Waltu Frazierju, Willisu Reedu in zadnji šampionski ekipi iz sedemdesetih let, večina pa niti več ne pomni leta 1973, ko se je veliko jabolko nazadnje veselilo košarkarskega naslova.

Mlajši navijači so poznali predvsem razočaranja – poraze v finalih, neuspele prenove moštva in dolga obdobja povprečnosti ter nihanj v formi. »Knicksi, to niso sanje. Vaše dolgo čakanje je končano,« je ob zaključku tekme vzkliknil legendarni komentator Mike Breen. Glavna zvezda večeraj je bil kapetan moštva Jalen Brunson, ki je dosegel kar 45 točk in s tem podrl klubski rekord v finalih. Postal je tudi najkoristnejši igralec finala, po koncu tekme pa je bil vidno čustven. »To je vse, o čemer smo sanjali. Zato sem prišel v New York,« je dejal ob prejemu pokala za MVP finala. Da je bila čustvena nota še večja, je ob njem stal oče Rick Brunson, nekdanji igralec in danes pomočnik trenerja pri Knicksih.

Jalen Brunson je bil najboljši igralec finala. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Predstava Jalena Brunsona pa je bila še toliko bolj izjemna, ker so Knicks večji del tekme lovili zaostanek za San Antoniom. Spurs so v drugem polčasu so vodili že za debelih 16 točk, na začetku zadnje četrtine pa za deset. Scenarij zaključka je bil Newyorčanom že znan, saj so tudi na četrti tekmi nadoknadili 29 točk zaostanka. Neverjeten je tudi statistični podatek, da so Spurs na vseh petih tekmah vodili za več kot deset točk.»Karkoli postavite pred nas, bomo našli način za zmago. Vedno,« je po tekmi dejal 29-letni Brunson.

»To je izjemno. Ne morem verjeti, da se je zgodilo. Navijači ste resnično nori, neverjetni,« je po koncu tekme dejal Mike Brown, ki je na klop Knicks sedel šele pred začetkom sezone. Izjemno zmago so v New Yorku proslavili z velikim veseljem. Nogomet je te dni tam v drugem planu – Empire State Building je zasijal v oranžno-modrih barvah, družbena omrežja so preplavili posnetki slavja, pred Madison Square Gardnom pa se je spontano zbrala množica ljudi, ki je prepevala uspešnico Franka Sinatre New York, New York.

Victor Wembanyama se je marsikaj naučil. FOTO: Scott Wachter/Reuters

Mestne oblasti so hitro pristavile svoj del. Novopečeni župan Zohran Mamdani je že nekaj ur po osvojitvi naslova napovedal veliko parado s konfeti po znamenitem kanjonu junakov. »Več kot 50 let so Newyorčani čakali na ta trenutek. Po vseh razočaranjih in zamujenih priložnostih mesto nikoli ni izgubilo vere. Ta ekipa je to vero nagradila z vztrajnostjo, odpornostjo in srcem,« je sporočil župan.

Na drugi strani je v San Antoniu, sploh zavoljo številnih zapravljenih priložnosti v finalu, veliko razočaranja. Prihodnost moštva je z Victorjem Wembanyamajem in novincem Dylanom Harperjem sijoča. »Vsi smo vedeli, da je Dylan zelo nadarjen košarkar. Ni bil preveč zadovoljen z manjkom igralnega časa in s svojimi funkcijami znotraj moštva, a ko smo ga najbolj potrebovali, je prikazal izvrstne prestave. V svojih vrstah imamo veliko zvezdo in zanj je meja le nebo,« je po tekmi dejal član razočaranih košarkarjev iz San Antonia Devin Vassell.

»Očitno nismo bili pripravljeni, da bi dobili prstan. Ni nam manjkalo kakovosti in talenta, a preprosto smo delali preveč napak. Letošnje leto je bilo z vidika dobivanja izkušenj pravi pekel, tale lekcija pa je zagotovo najpomembnejša do sedaj v moji karieri,« pa je po bolečem porazu pripovedoval najboljši igralec minule sezone lige NBA Victor Wembanyama.