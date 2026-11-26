Košarkarji Philadelphie so v severnoameriški ligi NBA s 111:104 premagali Miami in prekinili niz sedmih zaporednih zmag moštva s Floride. V osrednji vlogi je bil LeBron James, ki je s 25 točkami, 12 asistencami in desetimi skoki vpisal trojni dvojček, ob tem pa dosegel svoj najboljši točkovni izkupiček v sezoni.

Postal je najstarejši košarkar s trojnim dvojčkom v zgodovini severnoameriške lige. Američan, ki bo konec decembra dopolnil 42 let, je zlasti navdušil z metom z razdalje. Na zadnjih dveh tekmah je zadel osem od enajstih metov za tri točke, potem ko je bil na uvodnih trinajstih tekmah sezone pri tem le 22-odstotno uspešen.

»Mislim, da moja naloga v tem moštvu ni, da prevladujem na vsaki tekmi. Če pa želijo, da občasno spet oblečem ogrinjalo superjunaka, to še vedno zmorem,« je po zmagi dejal James, ki se zaveda, da pri svojih letih potrebuje nekoliko več časa za dvig forme.

»Čez mesec dni bom star 42 let. Potrebujem nekoliko več časa, da pridem v pravo formo. Toda nikoli ne bom dvomil o sebi, saj vem, koliko dela vlagam v to,« je še dodal štirikratni prvak lige NBA.

S 30 točkami je bil sicer najučinkovitejši košarkar večera Tyrese Maxey. Philadelphia je kljub odsotnosti Joela Embiida, ki je zbolel, vpisala 15. zmago na 19 tekmah sezone. V petek jo čaka gostovanje pri Indiani, kjer bi si z zmago prvič v klubski zgodovini zagotovila nastop v izločilnih bojih pokala NBA.