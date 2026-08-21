Zakaj in kako Luka Dončić nove temelje Lakersov postavlja v Sloveniji

Obisk košarkarskih zvezdnikov iz moštva Los Angeles Lakers v režiji Luke Dončića v Sloveniji je več kot turistični izlet – je način, kako želi okoli sebe zgraditi povezano ekipo. Nejc Grilc je v pogovoru z Rokom Tamšetom razčlenil tudi prenovljeno moštvo Lakersov in stanje v slovenski reprezentanci brez Dončića. FOTO: Marko Feist Po odhodu LeBrona Jamesa je franšiza v veliki meri postavljena okoli Luke. Novinar Nejc Grilc, s katerim se je v Delovem studiu pogovarjal Rok Tamše, je med drugim dejal: »Ta franšiza je zdaj njegova. Od njega je odvisno, ali bo uspelo ali ne.« Košarkarski zvezdniki iz mesta angelov bivajo v hotelu v središču Ljubljane, med drugim bodo obiskali tudi Bled. FOTO: Voranc Vogel Štiridnevni obisk je organiziran kot sproščen team building Luke Dončića – brez ...