Zakaj in kako Luka Dončić nove temelje Lakersov postavlja v Sloveniji

V Delovem studiu pojasnjujemo, zakaj je obisk košarkarskih zvezdnikov iz moštva Los Angeles Lakers več kot turistični izlet.
Galerija
Luka Dončić je za moštvo jezernikov organiziral štiridnevni obisk Slovenije. FOTO: Voranc Vogel
Obisk košarkarskih zvezdnikov iz moštva Los Angeles Lakers v režiji Luke Dončića v Sloveniji je več kot turistični izlet – je način, kako želi okoli sebe zgraditi povezano ekipo.
Nejc Grilc je v pogovoru z Rokom Tamšetom razčlenil tudi prenovljeno moštvo Lakersov in stanje v slovenski reprezentanci brez Dončića. FOTO: Marko Feist
Po odhodu LeBrona Jamesa je franšiza v veliki meri postavljena okoli Luke.
Novinar Nejc Grilc, s katerim se je v Delovem studiu pogovarjal Rok Tamše, je med drugim dejal: »Ta franšiza je zdaj njegova. Od njega je odvisno, ali bo uspelo ali ne.«
Košarkarski zvezdniki iz mesta angelov bivajo v hotelu v središču Ljubljane, med drugim bodo obiskali tudi Bled. FOTO: Voranc Vogel
Štiridnevni obisk je organiziran kot sproščen team building Luke Dončića – brez ...
Komentarji