    Košarka

    Navijači Lakers prepričani: Suhi Luka nam bo prinesel naslov

    Pred prvo tekmo košarkarjev LA Lakers so se pred dvorano zbrali navijači, ki od Luke Dončića in LeBrona Jamesa pričakujejo nič manj kot naslov prvakov v NBA.
    Luka Dončić je bil osamljeni bojevnik proti Warriors. FOTO: Harry How/AFP
    Luka Dončić je bil osamljeni bojevnik proti Warriors. FOTO: Harry How/AFP
    P. Z.
    22. 10. 2025 | 12:28
    22. 10. 2025 | 12:35
    3:50
    Košarkarji Los Angeles Lakers so kljub 43 točkam Luke Dončića doživeli poraz na prvi tekmi sezone lige NBA proti Golden State Warriors, pred tekmo v Crypto.com Areni pa so bili navijači prepričani, da bodo Jezerniki osvojili naslov. Nič drugega ne bo dovolj dobro, pravijo.

    Dončićev solo koncert ni bil dovolj; Reddick menda že razmišlja o spremembah

    Agencija Reuters je zbrala nekaj vtisov pred dvorano. »Tu vedno stremimo k naslovu prvaka,« je dejal 22-letni Yoni Villagran. »V naši ekipi imamo dva izmed petih najboljših igralcev NBA, zato moramo tekmovati za naslov,« je dodal, pri čemer je imel v mislih Luko Dončića in LeBrona Jamesa. Slednji je sicer trenutno poškodovan.

    Dončićev solo koncert ni bil dovolj; Reddick menda že razmišlja o spremembah

    Sardis Rodriguez, imetnica sezonske vstopnice, ki je odraščala v družini navijačev Lakersov, je povedala, da komaj čaka, da se dolgo pričakovanje konča. »Obiskovala sem predsezonske tekme in čakala, da se začne prava predstava in vidim, kaj nam naša ekipa lahko ponudi,« je dejala.

    Luka Dončić je ljubljenec navijačev. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
    Luka Dončić je ljubljenec navijačev. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

    Rodriguezova je povedala, da ima visoka pričakovanja za »suhega Luko«, kot je poimenovala Dončića po njegovi poletni izgubi teže. »Res je bilo vznemirljivo, kar je počel v predsezoni,« je dejala. »Videti je dobro, res sem navdušena.«

    Luka Dončić je z LA Lakers postal ujetnik LeBrona Jamesa

    Rodriguezova se je čudila tudi dolgemu stažu Jamesa, ki bo 30. decembra dopolnil 41 let. James je izpustil otvoritveno tekmo sezone zaradi išiasa v desni strani in se predvidoma ne bo vrnil do sredine novembra. »Stara sem 41 let in on ima išias, tako da čutim njegove bolečine,« je dejala. »Kar počne, je neverjetno, saj bi jaz ležala mesece. On pa je še vedno tam in prireja dobro predstavo.«

    Tudi ona je imela visoka pričakovanja za vijolično-zlate, ki bi se lahko z 18. lovoriko Larryja O'Briena izenačili z Boston Celtics po številu naslovov prvaka NBA. »Vsako leto gremo do konca ... Šli bomo vse do konca.«

    Villagran je dejal, da bo močnejša prisotnost v raketi ključna to sezono, pri čemer je izpostavil centra Deandreja Aytona kot pomembno okrepitev. »Imeti nekoga, ki je visok 213 centimetrov in tehta 118 kilogramov ali kolikor že, je odlično. Močna prisotnost v raketi. To zagotovo pomaga,« je dejal.

    Navijači so takoj vzljubili Dončića. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
    Navijači so takoj vzljubili Dončića. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

    Na pločniku ob dvorani prodajalec Cole Spence, ki v začasni trgovini Swag Shack prodaja kape, čevlje in mini košarkarske žoge Lakers, ni mogel skriti navdušenja. »Osvojili bomo prvenstvo NBA, tako preprosto je!« je dejal. »Luka Dončić v celotni sezoni z LeBronom Jamesom. Konec je! Lakers imajo to v žepu.«

    Spence je napovedal izjemno leto za Dončića, ki je med zgodnjimi favoriti za osvojitev nagrade za najkoristnejšega igralca. »Pričakujem, da bo to sezono najboljši igralec v ligi,« je dejal. »Dela na svoji prehrani, izpopolnjuje svoje veščine in lani so ga podcenjevali. Prihaja po prestol.«

