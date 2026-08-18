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Košarka

Košarka ni več edina ljubezen: LeBrona je prevzel nov šport (VIDEO)

Košarkarski zvezdnik je ob vstopu v rekordno 24. sezono kariere predstavil še projekt, s katerim bo pokazal precej drugačno plat svojega življenja.
James je zadnjih osem sezon preživel pri Lakersih in jih leta 2020 popeljal do naslova. Pred tem je dvakrat slavil z Miami Heat, leta 2016 pa še s Clevelandom. Je štirikratni MVP rednega dela in finala lige NBA ter najboljši strelec v zgodovini tekmovanja. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Galerija
James je zadnjih osem sezon preživel pri Lakersih in jih leta 2020 popeljal do naslova. Pred tem je dvakrat slavil z Miami Heat, leta 2016 pa še s Clevelandom. Je štirikratni MVP rednega dela in finala lige NBA ter najboljši strelec v zgodovini tekmovanja. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
B. P., STA
18. 8. 2026 | 10:16
18. 8. 2026 | 10:18
3:28
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Košarkarski velezvezdnik LeBron James je zagnal nov kanal na YouTubu, namenjen njegovi vse večji strasti do golfa. Projekt deluje pod njegovim osebnim profilom @LeBron, 41-letni Američan pa bo vsak mesec objavljal novo epizodo in gledalce popeljal na nekatera najbolj znana igrišča na svetu.

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James želi skozi serijo prikazati tudi svoj napredek v športu, ki ga je v zadnjem obdobju povsem prevzel. Ob golfu bodo del vsebine potovanja, lokalna kulinarika ter predvsem druženje s prijatelji in posebnimi gosti.

Deset let pozneje spet skupaj

James je kanal na YouTubu odprl z videoposnetkom, dolgim več kot 90 minut. Posnetek je precej čustven, saj je videti, kako so se znova zbrali člani ekipe Cleveland Cavaliers, ki je leta 2016 osvojila naslov prvaka severnoameriške košarkarske lige. Tistega leta so konjeniki osvojili edini naslov, potem ko so v velikem finalu s 4:3 v zmagah premagali Golden State Warriors.

Junija se je najstarejši aktivni igralec lige s soigralci odpravil na Škotsko na izlet, posvečen golfu. »Spremljajte LeBrona, ki prijatelje in vse sledilce in oboževalce popelje na potovanje po nekaterih najboljših igriščih za golf na svetu,« piše v opisu prvega videoposnetka.

Med igralci moštva Cavaliers, ki so se udeležili potovanja, so bili Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson in Channing Frye.

Golf želi približati tudi otrokom

James je o vse večjem zanimanju za golf govoril že julija. Njegove ambicije niso omejene zgolj na lastno igranje, saj želi šport približati tudi otrokom, ki sicer morda ne bi dobili priložnosti, da ga spoznajo.

»Moj cilj je odpreti vrata otrokom, ki so mi podobni, da lahko pri sedmih, osmih ali devetih letih obiščejo klube za golf, se naučijo igre in igrajo,« je dejal na konferenci CNBC Sport v New Yorku.

»Ne gre za to, ali si to lahko privoščijo. Gre za to, da se navdušijo nad tem športom,« je dodal.

Nova strast, a košarka ostaja na prvem mestu

Kljub novi strasti James košarkarskih copat še ne namerava pospraviti v omaro. Po osmih sezonah pri Los Angeles Lakers, kjer igra slovenski as Luka Dončić, se je to poletje preselil v Philadelphio. Med premorom je razmišljal tudi o vrnitvi v Cleveland, na koncu pa se je odločil za podpis pogodbe z moštvom 76ers, pri katerih bo odigral rekordno 24. sezono v ligi NBA.

Štirikratni prvak je po koncu minule sezone resno razmišljal tudi o upokojitvi, vendar je nato sklenil, da bo še enkrat napadel šampionski prstan. V Philadelphii bo združil moči z Joelom Embiidom, Tyresom Maxeyjem in Jaylenom Brownom, zato bodo pričakovanja pred novo sezono velika.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

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