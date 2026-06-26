Selektor Aleksander Sekulić brez nekaterih nosilcev igre

Selektorju moške košarkarske reprezentance Aleksandru Sekuliću manj kot teden dni pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Na tekmah z Estonijo in Švedsko skoraj gotovo ne bo igral Vlatko Čančar, vprašljiv je Luka Ščuka, proti Estoniji v četrtek pa ne bo niti Klemna Prepeliča.

»Čančar je pod velikim vprašanjem, ker je še pred začetkom priprav dobil udarec v koleno in zato ni popolnoma pripravljen za te največje napore,« je pred današnjim treningom v Ljubljani razkril Sekulić, ki je še pred dnevi upal na vrnitev Primorca v vrstah reprezentance po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe.

»Odločili smo se, da ne bomo tvegali, če ni 100-odstotno nared, saj imamo s tem slabe izkušnje iz preteklosti,« je dodal selektor, ki je ob tem dejal, da Ščuko še vedno ovira stara poškodba gležnja. Klemen Prepelič bo na uvodni tekmi kvalifikacij in sobotni pripravljalni tekmi z Italijo manjkal zaradi osebnih zadev, ki jih je po besedah selektorja napovedal vnaprej.

Aleksander Sekulić bo še naprej vodil slovensko reprezentanco. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi navedenih odsotnosti je Sekulić posegel po menjavah, tako da se bo reprezentanci pridružil Tim Tomažič in iz reprezentance do 20 let Vid Hrabar. Večja vloga čaka tudi povratnika iz reprezentančnega pokoja Eda Murića, ki se veseli vrnitve v reprezentanco. »Dal sem obljubo, da če bo reprezentanca kadarkoli rabila pomoč, bom priskočil. Z veseljem sem sprejel vabilo. Nisem tega imel v planu, ampak tukaj sem, delamo dobro, tako da sem vesel, da sem nazaj,« je dejal Murić.

Reprezentanco v prvih dneh julija čaka pomembna naloga, ko se bo v četrtek najprej v Talinu pomerila z Estonijo, čez tri dni nato še v Ljubljani s Švedsko v sklopu prvega dela kvalifikacij za SP. Točke iz skupine H bo prenesla v drugi krog, kjer jo na poti do uvrstitve na SP v Katarju prihodnje leto čakajo zahtevnejši tekmici - Francija, Finska in Madžarska.

Luka Dončić letos poleti ne bo nastopal v reprezentančnem dresu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kljub težavam v zadnjem hipu selektor ocenjuje, da se vsi prisotni zavedajo odgovornosti, ki je pred njimi. Pri tem si želi tudi močne podpore publike kljub dejstvu, da v reprezentanci to poletje ne bo prvega zvezdnika Slovenije Luke Dončića. Ta je namreč že pred časom napovedal, da se bo poleti posvetil predvsem hčerkama. »Fantje, ki so tu, si zaslužijo to podporo, da se navija zanje in da se skupaj borimo za to uvrstitev. Kot sem že večkrat dejal, ni samoumevno, da se Slovenija uvršča na velika tekmovanja,« je dodal Sekulić.

Še pred kvalifikacijskima dvobojema bo Slovenija v soboto ob 18. uri v Celju odigrala pripravljalno tekmo z Italijo, ki bo predstavljala močnega tekmeca.