Sekulić brez šestih adutov in z dvema novincema proti SP

Selektor košarkarske reprezentance Slovenije Aleksander Sekulić je razkril seznam igralcev za uvodni cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Na njem ni šest igralcev z zadnjega evropskega prvenstva, sta pa med izbranci dva novinca.

Poleg Luke Dončića manjkajo Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Luka Ščuka, Mark Padjen in Edo Murić. Slednji je na EP v Rigi končal reprezentančno pot, Padjen pa še vedno vleče poškodbo z eurobasketa.

Med štirinajstimi košarkarji sta dva novinca; Tim Tomažič iz Ilirije in 17-letni Stefan Joksimović, ki je član Baskonie. V štab reprezentance se po nekaj letih vrača maser Gregor Zdolšek, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Na seznamu za prvi dve tekmi, 28. novembra ob 18. uri v Kopru z Estonijo ter 1. decembra na Švedskem so Miha Cerkvenik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Tim Tomažič.

»Pred začetkom kvalifikacijske poti proti svetovnemu prvenstvu 2027 smo osredotočeni in popolnoma predani izzivu, ki je pred nami. Kvalifikacije niso nikoli lahke, zato vanje vstopamo s spoštovanjem do vsakega nasprotnika in ponosom, da zastopamo svojo državo. Naš cilj je jasen – uvrstiti se na svetovno prvenstvo in še naprej dvigovati raven našega programa. Hkrati pa si želimo sestaviti kakovostno ogrodje reprezentance za nadaljnja velika tekmovanja,« je za KZS povedal Aleksander Sekulić.

Dvajseto svetovno prvenstvo bo potekalo v Katarju od 27. avgusta do 12. septembra 2027. Sistem kvalifikacij je nespremenjen. V obdobju od novembra 2025 do marca 2027 je na sporedu šest kvalifikacijskih oken. Slovenija je v prvem delu v skupini H, kjer je poleg Estonije in Švedske še Češka.

Po šestih odigranih tekmah bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine (skupina H se križa s Francijo, Belgijo, Finsko in Madžarsko). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo. Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, na SP pa se bo uvrstilo 12 reprezentanc oziroma prve tri iz vsake skupine drugega dela kvalifikacij.