PREMIUM   D+   |   Košarka

Olimpijski podprvaki le še korak stran, klub 1000 ima novega člana

Slovenska košarkarska reprezentanca je po zasuku v Jihlavi še drugič v 48 urah premagala Češko. Klemen Prepelič tretji v klubu 1000.
Klemen Prepelič je dosegel pomemben mejnik. FOTO: KZS
Klemen Prepelič je dosegel pomemben mejnik. FOTO: KZS
Nejc Grilc
2. 3. 2026 | 10:00
2. 3. 2026 | 12:25
4:45
S prihodom prvih pravih pomladnih temperatur je mlada slovenska izbrana vrsta zacvetela. Temeljni kamen so položili decembra na Švedskem, nato pa v petek (99:59) in nedeljo proti Češki raven igre dvignili še nekaj stopničk višje. Pod vodstvom izkušenega Klemna Prepeliča, ki je s trojkami v pravih trenutkih znal utišati dvorano, ter energijo in neustrašnostjo mladega jedra moštva so zaostanek 18 točk spremenili v vodstvo, na koncu pa v dragoceno zmago (86:84), po kateri so z nogo in pol že v drugem delu kvalifikacij za SP 2027.

Vrednost za slovensko izbrano vrsto je znova potrdil Klemen Prepelič, z 20 točkami najboljši strelec in v odločilnih trenutkih tisti, ki je s trojko znal umiriti živce ter prizemljiti visokoleteče Čehe. V preteklosti je Prle pogosto pretiraval s (pre)težkimi meti, ko je bil v vlogi prvega zvezdnika reprezentance, tokrat je vodenje igre pametno prepustil Samarju in se vmešal le toliko, kot je bilo potrebno.

košarka, Slovenija, slovenska košarkarska reprezentanca, Klemen Prepelič, Stefan Joksimović, Aleksander Sekulić, Luka Dončić

Premium
Magazin  |  Potovanja
Eskalacija na Bližnjem vzhodu

Napad na Iran povzročil največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji

Letališča na Bližnjem vzhodu so zaradi lege med najbolj obleganimi na svetu, samo na mednarodnem letališču v Dubaju so lani našteli 95 milijonov potnikov.
Simona Bandur 2. 3. 2026 | 11:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

Policijskemu sindikatu prekipelo, napovedal je stavko

Zahtevajo sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti.
2. 3. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Prižgana luč pred hišo: večja varnost ali lažen občutek zaščite?

Mnogi luč na dvorišču pustijo prižgano zaradi občutka varnosti, a strokovnjaki pravijo, da to ni vedno najbolj pametna rešitev.
Kaja Berlot 2. 3. 2026 | 11:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (2. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 10:27
Preberite več
