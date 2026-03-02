Olimpijski podprvaki le še korak stran, klub 1000 ima novega člana

S prihodom prvih pravih pomladnih temperatur je mlada slovenska izbrana vrsta zacvetela. Temeljni kamen so položili decembra na Švedskem, nato pa v petek (99:59) in nedeljo proti Češki raven igre dvignili še nekaj stopničk višje. Pod vodstvom izkušenega Klemna Prepeliča, ki je s trojkami v pravih trenutkih znal utišati dvorano, ter energijo in neustrašnostjo mladega jedra moštva so zaostanek 18 točk spremenili v vodstvo, na koncu pa v dragoceno zmago (86:84), po kateri so z nogo in pol že v drugem delu kvalifikacij za SP 2027.

Vrednost za slovensko izbrano vrsto je znova potrdil Klemen Prepelič, z 20 točkami najboljši strelec in v odločilnih trenutkih tisti, ki je s trojko znal umiriti živce ter prizemljiti visokoleteče Čehe. V preteklosti je Prle pogosto pretiraval s (pre)težkimi meti, ko je bil v vlogi prvega zvezdnika reprezentance, tokrat je vodenje igre pametno prepustil Samarju in se vmešal le toliko, kot je bilo potrebno.