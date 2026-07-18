Solze sreče v Stožicah, Slovenija je v finalu eurobasketa

Slovenska košarkarska pravljica se nadaljuje. Borbeni fantje, mlajši od dvajsetih let, so v Stožicah na nadvse razburljivi tekmi preobratov premagali favorizirano Francijo. Ob izenačenem rezultatu je sekundo pred koncem tekme dva prosta meta zadel Filip Petkovski in dvorano poslal v delirij. Končni rezultat je bil 91:89.

Slovenija je ob polčasu vodila, v zadnjo četrtino pa sta reprezentanci krenili izenačeni. Dolgo je bolje kazalo Franciji, a po izjemnih metih za tri, ko se je po tehnični napaki v igro vrnil tudi Mark Padjen, so naši fantje povedli že s 88:82. Francija se je nato vrnila, 10 sekund pred koncem je imela napad za zmago, Petkovski pa je nato sekundo pred sireno izsilil osebno napako.

Medalja je zagotovljena, v finalu pa se bo Slovenija pomerila s Srbijo, ki je bila boljša od Španije z 72:65. Urban Kroflič, ki si je na tekmi poškodoval stegensko mišico, je zaključek tekme v solzah sreče pospremil skupaj s članskima reprezentantoma Alenom Omićem ter Klemnom Prepelićem. Mark Padjen je dosegel kar 25 točk, Petkovski 14, Samed Grošić 11, jutrišnji finale bo na sporedu ob 19. uri.

Varovanci selektorja Danijela Radosavljevića, ki vodi slovenske fante od 2024, so v zadnjih dveh letih osvojili bronasti medalji na evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. To bo že 17. kolajna na velikih tekmovanjih v mlajših moških ter ženskih kategorijah, v tej kategoriji je bila Slovenija zlata v letih 2000, 2004 in 2021.