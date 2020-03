Košarka zavita v črnino

Ljubljana – Košarka je zavita v črnino! Z Boro Stankovićem je preminil človek, ki je za zmeraj spremenil svetovno igro pod obročema.



Po pisanju Telegrafa je legendarni srbski funkcionar umrl v 95. letu starosti v Beogradu. Med kariero je igral za Crveno zvezdo, Železničar in Partizan, kot trener pa se je izkazal na čelu moštva OKK Beograd. Leta 1958 je postal član za evropske pokale pri Mednarodni košarkarski zvezi (FIBA), pri kateri se je stalno zaposlil enajst let pozneje. Od leta 1976 je bil generalni sekretar FIBA, na tem položaju pa je bil polnih 26 let – do leta 2002.



V njegovem obdobju so najbolj posodobili igro pod obročema. Uvedli so črto za tri točke, spremenili velikost igrišča, namesto dveh polčasov uvedli četrtine. Stanković, ki so ga klicali tudi »Gospod Košarka«, je bil pobudnik ideje, da bi zvezdniki lige NBA igrali tudi na olimpijskih igrah, kar se je prvič zgodilo leta 1992 v Barceloni.