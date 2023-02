Košarkarji Denverja do 35. zmage, James vse bližje Abdul-Jabbarju

Košarkarji Denverja so dosegli 35. zmago v severnoameriški ligi NBA in se utrdili na prvem mestu v zahodni konferenci. Na današnji tekmi so premagali New Orleans s 122:113. Na igrišču sta blestela Srb Nikola Jokić s 26 točkami, 18 skoki in 15 asistencami ter Jamal Murray z 32 točkami, Slovenec Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni igral.

Na veliko sceno je stopil tudi Chicago, ki je v svojem hramu klonil proti Los Angeles Clippers s 103:108. Pri zasedbi iz Kalifornije je bil najbolj učinkovit Kawhi Leonard s 33 točkami, pri domači zasedbi pa Nikola Vučević s 23 točkami in 14 skoki.

Slovenski organizator igre Goran Dragić v dresu bikov je na parketu preživel zgolj 6:21 minute, v tem času je zbral eno podajo.

V kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku je v polnem sijaju zablestel LeBron James. Njegovi jezerniki so kratkohlačnike premagali s 129:123, 38-letni »kralj James« pa je dosegel 28 točk, 11 podaj in deset skokov ter ga le še 89 točk loči do absolutnega rekorda po številu doseženih točk v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Ta rekord je v lasti legendarnega centra Kareema Abdul-Jabbarja (38.387 točk).