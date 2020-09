Košarkarji Denverja so se oddolžili tekmecem iz Los Angelesa

Ljubljana – Košarkarji moštva Denver Nuggets, katerega član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so se na drugi tekmi polfinala zahodne konference v končnici lige NBA z zmago s 110:101 oddolžili igralcem kluba Los Angeles Clippers za visok poraz v prvem dvoboju (97:120).



Največ točk za Denver je dosegel Jamal Murray (27), le točko manj je k uspehu prispeval srbski center Nikola Jokić, ki je povrhu zbral kar 18 skokov. Čančarja znova ni bilo v moštvu, ki je izid v zmagah izenačilo na 1:1.



»Nočem priznati, toda na prvi tekmi smo bili preprosto utrujeni. Na igrišče smo prišli nerazpoloženi in nismo dobro metali, še slabši smo bili v obrambi. Tokrat smo pokazali drugačen pristop in igrali z več energije,« je ključ do uspeha razkril Murray.



Najbolj učinkovit pri zasedbi iz Los Angelesa je bil z 22 točkami Paul George, hrvaški reprezentant Ivica Zubac jih je dodal 15. Razočaral je prvi zvezdnik moštva Kawhi Leonard, ki je tokrat v 39 minutah zbral le 13 točk.

Kamerunec med junaki kanadskega moštva

V drugi tekmi večera so Toronto Raptors s 100:93 premagali Boston Celtics in v polfinalu vzhodne konference izid v zmagah poravnali na 2:2. Za kanadsko moštvo sta največ točk dosegla Kamerunec Pascal Siakam (23) in Američan Kyle Lowry (22), najboljši strelec tekme pa je bil Lowryjev rojak Jayson Tatum (24), ki pa ni mogel preprečiti Bostonovega poraza.