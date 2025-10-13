Košarkarji LA Lakers brez Dončića do prve zmage na pripravah

Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do prve zmage na pripravljalnih tekmah za novo sezono lige NBA, na nobeni od njih še nista zaigrala zvezdnika LeBron James in Luka Dončić. Jezerniki so v domači dvorani s 126:116 premagali Golden State Warriors.

Prvi zvezdnik losangeleške ekipe James je že napovedal, da bo zaradi išiasa izpustil vse pripravljalne tekme, pa tudi začetek svoje 23. sezone v severnoameriški ligi NBA.

Spet je manjkal tudi Dončić, ki mu je trener JJ Redick namenil daljši tekmovalni počitek po dolgi evropski sezoni, počival je tudi Marcus Smart. Redick je že pred časom dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone.

Prvi strelec jezernikov je bil Austin Reaves z 21 točkami, 16 točk je k zmagi dodal Rui Hačimura, 14 pa Deandre Ayton.

Tudi pri bojevnikih v ekipi ni bilo glavnih igralcev, med njimi sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.

Lakers se bodo v pripravah na novo sezono v sredo pomerili še s Phoenixom, dan pozneje z Dallasom in v soboto s Sacramentom.

Nova sezona lige NBA se bo začela 21. oktobra.