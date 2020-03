Košarkarji le do 1. aprila s celimi plačami

Košarkarjem v ligi NBA se obeta znižanje plač. Na začetku naslednjega tedna naj bi še dobili dogovorjene pogodbene zneske, zaradi zaustavitve vseh dejavnosti v elitni ligi pa so vprašljiva naslednja izplačila po 1. aprilu.



Moštva namreč nimajo prihodkov iz tekmovanj, odigrala so od 63 do 67 tekem od predvidenih 82, kar je 77 do 82 odstotkov, plačilni čeki sredi naslednjega meseca naj bi bila zato ustrezno nižji v skladu z določilom v kolektivni pogodbi, ki dovoljuje klubom znižanja plač v primeru izjemnih razmer, kot so vojne, naravne nesreče in epidemije.



Komisar NBA Adam Silver je sprva ocenil, da bo prekinitev vseh dejavnosti trajala najmanj mesec dni, čez nekaj dni pa se je popravil, da se bodo košarkarji težko vrnili na igrišča pred sredino junija. Tako dolg zastoj ne bo vplival le na konec sezone 2019/20, ampak tudi na začetek naslednje.