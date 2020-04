Košarkarji lige NBA v petek znova na trening

Dragić v ZDA, Dončić v Sloveniji

New York – V petek, 1. maja, bodo klubi v košarkarski ligi NBA znova odprli svoje vadbene centre. Toda to velja le za moštva v zveznih državah z omiljenimi merami ukrepov proti širjenju pandemije novega koronavirusa, kar je v ZDA sprožilo dvom, da se bodo ob morebitnem nadaljevanju prvenstva znašla v neenakih izhodiščnih položajih.Vodstvo NBA poudarja, da odprtje dvoran, v katerih bodo lahko košarkarji individualno vadili, medtem ko so organizirani kolektivni treningi še naprej prepovedani, ne pomeni skorajšnjega nadaljevanja lige. Gre le za odziv na sprostitve zaščitnih odlokov v posameznih zveznih državah. Trenutno so zdravstvene razmere najugodnejše v Georgii, kjer so že odprli fitnes centre, sledila naj bi Oklahoma in Teksas, kjer domujejo tudi Dallas Mavericks, zasedba slovenskega zvezdnika. Najslabše so razmere v Kaliforniji, od koder prihajajo štirje klubi NBA – LA Lakers, LA Clippers, Golden State Warriors in Sacramento Kings.Vodstvo NBA se zavzema, da bi košarkarji trenirali v nadzorovanih razmerah, ki jih nudijo klubski prostori, saj so varnejši kot dvorane in fitnesi odprtega tipa. Ker so se številni igralci v času pandemije vrnili iz svojih službenih domovanj v svoja stalna bivališča, so vendarle odvisni od dobre volje tamkajšnjih klubov. Toda košarkarji, doma v Los Angelesu in Houstonu, so med prvimi dobili zeleno luč za vadbo v objektih Jezernikov in Raket.Medtem ko jemed pandemijo ostal v Miamiju, vadi tudi v domačem bazenu in čaka na odločitev floridskih oblasti, se je Luka Dončić že pred dvema tednoma vrnil v Slovenijo. Potem ko je prestal obvezno izolacijo, je še naprej ostal skrit očem javnosti in medijev ter nadaljeval vadbo v domačem okolju.»Takšnih razmer, kot jih imam za trening v okolici moje hiše v Sloveniji, v Dallasu nimam. Tako telesno kot psihično mi bo čas, ki ga bom do nadaljevanja lige NBA preživel v Sloveniji, dobro del. Redno treniram, predvsem met, in se posvečam vajam za vzdrževanje moči,« pravi.