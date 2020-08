Košarkarji Milwaukeeja v znak protesta bojkotirali tekmo

Ljubljana – Sirena je označila začetek obračuna med Milwaukee Bucks in Orlando Magic, na košarkarskem igrišču v Orlandu pa ni bilo nikogar. To je rezultat bojkota Milwaukeeja v mehurčku lige NBA v znak protesta proti rasni nestrpnosti in v podporo Jacobu Blaku, ki so ga policisti minulo nedeljo v Wisconsinu ustrelili kar sedemkrat.



Jeleni, ki vodijo s 3:1 v zmagah, se zaradi bojkota niso pojavili na parketu mehurčka na Floridi. Štiri minute pred predvidenim začetkom dvoboja so v slačilnico odkorakali tudi košarkarji Orlanda. Po poročanju znanega košarkarskega novinarja Adriana Wojnarowskega so se igralci Milwaukeeja, sicer najboljšega moštva rednega dela prvenstva NBA, odločili, da bodo tekmo bojkotirali zaradi policijskega nasilja, ki je botrovalo hudim poškodbam še enega temnopoltega prebivalca ZDA.



Zatem so prireditelji odpovedali in preložili še dvoboja Houston Rockets – Oklahoma City Thunder (2:2 v zmagah) in Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers (3:1). O bojkotu so po nedeljskem incidentu, ko so policisti kar sedemkrat streljali na Jacoba Blaka, zaradi česar je ostal hrom, razmišljali tudi košarkarji moštev Toronto Raptors in Boston Celtics, ki se bodo pomerili v polfinalu vzhodne konference.



V ZDA sicer v zadnjih dneh divjajo spet protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi prebivalci. V mestu Kenosha sta bili v torkovih protestih ubiti dve osebi.