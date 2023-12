Košarkarji Olimpije v praznični čas vstopili z zmago nad Cibono

V evropskem pokalu je Cedevita Olimpija še vedno brez zmage, v regionalnem tekmovanju pa jim kaže precej bolje. V petkovem popoldnevu so v Tivoliju gostovali košarkarji Cibone, Olimpija je večji del tekme prevladovala, na koncu pa tesno slavila s 93:91.

V zadnji četrtini je Olimpija vodila že za 13 točk, a so nato tekmecem dovolili nalet, s katerim so se pred zadnjima dvema minutama vrnili v igro za zmago. V zaključku sta bila Rok Radović pod košem in Karlo Matković pri prostih metih dovolj zbrana, da je zmaga ostala v Ljubljani. Obe ekipi sta za 3 točke metali vsaj 50-odstotno uspešno, Olimpija 14-28, Cibona celo 16-27.

Najbolj razpoložen je bil kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel 25 točk in je zdaj 7. na večni lestvici strelcev v jadranski ligi. Razpoložen je bil tudi Justin Cobbs z 20 točkami in 8 asistencami, Matković je tekmo končal z 12 točkami in 9 skoki.

Po 13 odigranih tekmah, torej na polovici sezone, je Cedevita Olimpija pri 10 zmagah in 3 porazih in zaseda drugo mesto v ligi ABA, zaostaja le za Crveno zvezdo.