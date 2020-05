Košarkarji za olimpijske igre med 29. junijem in 4. julijem 2021

Ljubljana – V začetku aprila je izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze FIBA sprejel nekaj datumskih zasukov tekmovanj. S preložitvijo olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021 so predlog novega termina dobile tudi olimpijske kvalifikacije za košarkarje. Zdaj je jasno, da bodo na sporedu med 29. junijem in 4. julijem 2021.



Po koncu usklajevanja z Mednarodnim olimpijskim komitejem glede natančnega datuma vseh štirih kvalifikacijskih turnirjev so pri FIBA potrdili, da so sprva predlagali časovni okvir med 22. junijem in 4. julijem 2021, a se nato začeli nagibati k datumu med 29. junijem in 4. julijem. Po nizu sestankov je MOK danes potrdil predlog FIBA, s čimer naj bi reprezentance po koncu klubskih tekmovanj imele dovolj časa za ustrezno pripravo na kvalifikacije. Pod vprašajem vendarle ostajajo košarkarji iz lige NBA, saj bi se lahko začetek sezone 2019/20 zavlekel v pozno jesen, prvenstvo pa bi se končalo precej pozneje kot običajno.



Slovenska reprezentanca bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje. V Tokio bo potoval le zmagovalec skupine.