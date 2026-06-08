Košarkarska evforija v New Yorku, prihajata tudi Trump in Mamdani

Prebivalci New Yorka so dolga leta čakali na takšno priložnost. Slovita dvorana Madison Square Garden bo prvič po letu 1999 gostila tekmo finala košarkarske lige NBA, zaradi česar se pričakuje odlično vzdušje, obenem pa je obisk tekme potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Kratkohlačniki so na gostovanju v Teksasu dobili prvi dve napeti tekmi s San Antonio Spurs in se samozavestni vračajo na Manhattan. Ti dve ekipi sta merili tudi pred 27 leti, ko so se Knicks nazadnje prebili do finala, a so se takrat naslova veselili Spurs.

Zaradi košarkarske vročice so se cene vstopnic dvignile v nebo – na portalu StubHub so najcenejše na voljo za več kot štiri tisoč evrov. Uspehi Kratkohlačnikov so navdušili tudi pomembne politične akterje, kot sta ameriški predsednik Trump in newyorški župan Zohran Mamdani, ki po pisanju športnega medija The Athletic načrtujeta ogled tekme.

Zaradi navzočnosti predsednika Združenih držav Amerike bodo za ogled dvoboja veljala posebna pravila. Navijačem ne bo dovoljen vstop s torbami, privrženci pa bodo pred vstopom podvrženi natančnim varnostnim pregledom. Knicks so na družbenih omrežjih navijače pozvali, naj pridejo najmanj dve uri pred začetkom dvoboja, »da bi zagotovili več časa za pregled in vstop«. Prav tako je ekipa sporočila, da je pristojni mestni urad zavrnil dovoljenje za organizacijo tradicionalnega javnega ogleda tekme pred dvorano Madison Square Garden, a kljub temu newyorška policija pričakuje, da bodo skupinski ogledi potekali, le ne pred dvorano.

Jalen Brunson je ključen pri uspehih Knicks, ki v seriji vodijo z 2:0. FOTO: Scott Wachter/Imagn Images Via Reuters Connect

Obisk predsednika Trumpa pa je razburil analitika mreže ESPN Stephena A. Smitha, ki je prepričan, da bo to ustvarilo »kaos«. »Prihaja na tretjo tekmo finala, a ga tam ne želim videti,« je dejal in nadaljeval: »To nima nič opraviti s politikami, politiko ali čim podobnim. Gre zgolj za to, da bo on povzročil nered in hkrati prispeval k kaosu, ki bo vladal v Madison Square Gardnu.«

New York in San Antonio bosta tretjo tekmo finala odigrala jutri ob 2.30.