Košarkarska legenda odslej v trenerskih vodah

Tony Parker, nekdanji organizator igre francoske košarkarske reprezentance in štirikratni prvak lige NBA je bil imenovan za glavnega trenerja moške reprezentance do 17 let. Kot je danes sporočila francoska zveza FFBB, bo to njegova prva trenerska izkušnja.

»Velika novica je prihod Tonyja Parkerja. Ta bo generacijo iz leta 2009, ki je na evropskem prvenstvu do 16 let zasedla peto mesto, vodil na svetovnem prvenstvu do 17 let v Turčiji prihodnje leto,« je zveza FFBB zapisala v sporočilu za javnost.

Triinštiridesetletni nekdanji košarkarski zvezdnik, ki je za Francijo med letoma 2000 in 2006 zbral 181 nastopov, bo začel trenersko kariero nekaj več kot šest let po koncu igralske poti pri Charlotte Hornets.

Tony Parker je štirikratni prvak lige NBA, izvrstno pa je igral tudi s francosko reprezentanco. FOTO: Delo

Prvi večji dogodek za nekdanjega zvezdnika San Antonio Spurs, ki trenutno pridobiva trenerske licence, bo na SP od 27. junija do 5. julija 2026 v Istanbulu.

V današnjem intervjuju za L'Equipe je Parker povedal, da je nestrpno čakal na svojo novo vlogo, še posebej glede na prihajajoče SP.

»O trenerstvu razmišljam že dve leti in si govorim, da je to naslednji korak. Veliko sem se pogovarjal o novi karieri z očetom (ta je umrl pred mesecem dni, op. STA),« je športnemu dnevniku povedal Parker.

»Zato sem se prijavil na mesto trenerja pri francoski reprezentanci do 17 let. Zdaj se moram uveljaviti, dokazati in uspeti,« je dodal Parker in poudaril: »Naslednje leto je SP in vedno sanjam, da bi igral proti ZDA. To se mi zdi vznemirljiv izziv.«

Predsednik košarkarskega kluba Asvel je tudi izjavil, da ne bo zapustil svojega kluba, še posebej glede na pogovore o pridružitvi prihodnji ligi NBA Europe.