Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Zadnji avgustovski petek je v nakupovalnem centru Planet Koper zavladala prava košarkarska vročica. Center je v sodelovanju s partnerji pripravil dogodek, ki je združil športni spektakel, akrobacije in promocijo posebnih brezrokavnikov s kapuco. Organizator dogodka je bil Planet Koper, ki je s svojo podporo omogočil izvedbo promocije letnih digitalnih paketov.

Ideja, ki presega šport

Junija smo v sodelovanju s Fundacijo Gorana Dragića in Telemachom ustvarili zgodbo, ki presega okvir klasičnih športnih projektov. V okviru košarkarskega kampa Goran Dragić smo otroke obdarili z brezrokavniki s kapuco, na katerih so upodobljeni legendarni trenutki zlate reprezentance iz leta 2017 in najbolj odmevni Delovi časopisni naslovi tistega obdobja.

FOTO: Delo

Naša želja ni bila le podariti oblačilo – želeli smo predati vrednote ljubezni do igre, ekipnega duha in ponosa na športne dosežke. Brezrokavniki so postali simbol navdiha in ponosa, ki ga zdaj prenašamo v širšo zgodbo.

Eurobasket in svetovni pokal v športnem plezanju

V nadaljevanju projekta smo med Evropskim prvenstvom 2025 pripravili posebno promocijo brezrokavnikov s kapuco skupaj z vodilno akrobatsko skupino Dunking Devils, ki so s svojimi atraktivnimi nastopi navdušili obiskovalce v centru Planet Koper.

FOTO: Delo

Dogodek je bil zasnovan v sodelovanju s partnerji projekta: Planet Koper, Plan-net Avto, ki je priskrbel avtomobil Forting T5 EVO MY 2025, polepljen s kreativnimi motivi z brezrokavnikov, Telemach, BNI in AC2.

Košarkarska zgodba se nadaljuje tudi ta vikend. Med 5. in 6. septembrom bo Koper gostil svetovni pokal v športnem plezanju, obiskovalci pa bodo v centru Planet Koper lahko znova občudovali atraktivno okrašeni Fortingov avtomobil ter sodelovali v nagradnih igrah. Nekaj srečnežev bo prejelo ekskluzivne brezrokavnike s kapuco, hkrati pa bomo skupaj promovirali letne digitalne pakete, ki pišejo pravo košarkarsko zgodbo.