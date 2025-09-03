  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Dunking Devils v kapucarjih. FOTO: Delo
    Dunking Devils v kapucarjih. FOTO: Delo
    Delo
    3. 9. 2025 | 14:04
    3. 9. 2025 | 14:10
    2:53
    Zadnji avgustovski petek je v nakupovalnem centru Planet Koper zavladala prava košarkarska vročica. Center je v sodelovanju s partnerji pripravil dogodek, ki je združil športni spektakel, akrobacije in promocijo posebnih brezrokavnikov s kapuco. Organizator dogodka je bil Planet Koper, ki je s svojo podporo omogočil izvedbo promocije letnih digitalnih paketov.

    Bi imeli edinstven brezrokavnik s kapuco, potiskan z naslovnicami Dela in zgodbami evropskih prvakov iz leta 2017? Ob sklenitvi letne naročnine na Delo Digital prejmete neomejen dostop do vseh vsebin, brezrokavnik pa vam podarimo. Pridobite ga tukaj.

    Ideja, ki presega šport

    Junija smo v sodelovanju s Fundacijo Gorana Dragića in Telemachom ustvarili zgodbo, ki presega okvir klasičnih športnih projektov. V okviru košarkarskega kampa Goran Dragić smo otroke obdarili z brezrokavniki s kapuco, na katerih so upodobljeni legendarni trenutki zlate reprezentance iz leta 2017 in najbolj odmevni Delovi časopisni naslovi tistega obdobja.

    FOTO: Delo
    FOTO: Delo

    Naša želja ni bila le podariti oblačilo – želeli smo predati vrednote ljubezni do igre, ekipnega duha in ponosa na športne dosežke. Brezrokavniki so postali simbol navdiha in ponosa, ki ga zdaj prenašamo v širšo zgodbo.

    Eurobasket in svetovni pokal v športnem plezanju

    V nadaljevanju projekta smo med Evropskim prvenstvom 2025 pripravili posebno promocijo brezrokavnikov s kapuco skupaj z vodilno akrobatsko skupino Dunking Devils, ki so s svojimi atraktivnimi nastopi navdušili obiskovalce v centru Planet Koper.

    FOTO: Delo
    FOTO: Delo

    Dogodek je bil zasnovan v sodelovanju s partnerji projekta: Planet Koper, Plan-net Avto, ki je priskrbel avtomobil Forting T5 EVO MY 2025, polepljen s kreativnimi motivi z brezrokavnikov, Telemach, BNI in AC2.

    Košarkarska zgodba se nadaljuje tudi ta vikend. Med 5. in 6. septembrom bo Koper gostil svetovni pokal v športnem plezanju, obiskovalci pa bodo v centru Planet Koper lahko znova občudovali atraktivno okrašeni Fortingov avtomobil ter sodelovali v nagradnih igrah. Nekaj srečnežev bo prejelo ekskluzivne brezrokavnike s kapuco, hkrati pa bomo skupaj promovirali letne digitalne pakete, ki pišejo pravo košarkarsko zgodbo.

    košarkaKoperSlovenijaGoran DragićšportLuka Dončićslovenska košarkarska reprezentanca

