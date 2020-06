Košarkarski prvaki verjamejo, a bodo ostali med prvoligaši

Koper – Košarkarski klub Koper Primorska se je odzval na dejstvo, da mu komisija za licenciranje pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) ni podelila tekmovalne licence za sezono 2020/21. Trenutno delujoča delovna skupina kluba verjame, da bo slovenski državni in pokalni prvaki del prvoligaške druščine tudi v prihodnji sezoni.



Koprčani pravijo, da je novica o nepodeljeni licenci za prihodnjo sezono še sveža, delujoča delovna skupina kluba pa se je sestala takoj po prejetju odločbe komisije za licenciranje KZS. »Delovna skupina kluba bo ustrezno ravnala, takoj pristopila h konkretnemu reševanju preostalih kriterijev in v predpisanem roku poslala ustrezno dokumentacijo pritožbenemu senatu za licenciranje,« so zapisali koprskem klubu.



»Za reševanje je klub odgovoren tudi do svojih sponzorjev, pokroviteljev, podpornikov, navijačev, do tistih, s katerimi so dogovori urejeni,« vztrajajo pri Kopru Primorski in verjamejo v pozitivno rešitev postopka.