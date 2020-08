Košarkarski svet je navdušen, Luka Dončić samokritičen

Kdo bi vedel, ali Luko Dončića in Gorana Dragića življenje v nepredušno zaprtem »mehurčku« lige NBA navdihuje zaradi prijetnih spominov iz leta 2017, ko sta preživela dva meseca v slovenski reprezentanci na poti do osvojitve zlate kolajne na EP. Toda v Orlandu igrata, kot da bi jima dolgotrajna osamitev bolj ustrezala kot drugim košarkarjem. Tokrat sta oba zablestela na isti večer in se, kar je najpomembnejše, veselila zmag njunih moštev.Košarkarji Dallasa so v prvih dveh nastopih po nadaljevanju prvenstva okusili dva tesna poraza s Houstonom in Phoenixom, ki sta jim načela moralo. Napetost je bila očitna tudi med dvobojem s ...