Košarkarski upi bronasti na evropskem prvenstvu

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Gruziji osvojila bronasto medaljo. Tekmovanje je zaključila z zmago proti Italiji z 79:71. Slovenski center z 206 centimetri Lun Jarc je bil s 27 točkami prvi strelec tekme. Dodal je še šest skokov za statistični indeks 30. Šestnajst točk je vknjižil Matic Rezec, 14 pa Aleks Pejič Rupnik.

To je druga medalja za slovenske košarkarje v mlajših kategorijah to poletje. Reprezentanca do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bron.