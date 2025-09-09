Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

V nadaljevanju preberite:

Resen pristop in hkrati tudi užitek – tako se na evropskem prvenstvu glasi vodilo nemških košarkarjev. »Počutim se, kot da bi bil s prijatelji na (po)potovanju oziroma moškem izletu, na katerem igramo tudi košarko,« je izkušeni Saksonec Daniel Theis, doma iz Salzgitterja na Spodnjem Saškem, slikovito opisal odlično vzdušje v nemškem moštvu, ki bo v jutrišnjem četrtfinalu eurobasketa vlogo izrazitega favorita potrjevalo tudi proti izbrani vrsti Slovenije.

Veliko igralcev v nemški reprezentanci se pozna že iz mladinskih vrst. Kakor ponavljajo na slehernem koraku, se jim – ker se vsi tako dobro razumejo med seboj – kljub napornemu tekmovalnemu letu ni bilo težko odpovedati poletnemu dopustu ...