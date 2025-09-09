  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Dennis Schröder (z žogo) kot kapetan uspešno poveljuje nemški četi. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP
    Galerija
    Dennis Schröder (z žogo) kot kapetan uspešno poveljuje nemški četi. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP
    Miha Šimnovec
    9. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Resen pristop in hkrati tudi užitek – tako se na evropskem prvenstvu glasi vodilo nemških košarkarjev. »Počutim se, kot da bi bil s prijatelji na (po)potovanju oziroma moškem izletu, na katerem igramo tudi košarko,« je izkušeni Saksonec Daniel Theis, doma iz Salzgitterja na Spodnjem Saškem, slikovito opisal odlično vzdušje v nemškem moštvu, ki bo v jutrišnjem četrtfinalu eurobasketa vlogo izrazitega favorita potrjevalo tudi proti izbrani vrsti Slovenije.

    Veliko igralcev v nemški reprezentanci se pozna že iz mladinskih vrst. Kakor ponavljajo na slehernem koraku, se jim – ker se vsi tako dobro razumejo med seboj – kljub napornemu tekmovalnemu letu ni bilo težko odpovedati poletnemu dopustu ...

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka

    Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
    Barbara Hočevar 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    evropsko prvenstvoslovenska košarkarska reprezentancaDennis SchroderFranz Wagnereurobasket 2025riga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

