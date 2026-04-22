Kot da poškodba in operacija nista bili dovolj, se zdaj zapleta tudi okrevanje

Nekdanji MVP lige NBA in pred leti eden najbolj dominantnih napadalno usmerjenih igralcev Joel Embiid v zadnjih sezonah z zdravjem res nima sreče. Center Philadelphie 76ers je tik pred začetkom končnice prestal urgentno operacijo slepiča, vrnitev na parket bi se morala bližati, a Embiid sploh še ne trenira.

»Nič ne kaže, da bo kmalu znova na parketu, saj sploh še ni začel s košarkarskimi treningi, tudi telesne aktivnosti še ne izvaja, saj še vedno okreva po operaciji. Pri Philadelphii ne želijo ničesar vnaprej izključiti, a vrnitev v seriji z Bostonom se zdi zelo malo verjetna,« o statusu najdražjega igralca 76ers poroča novinar Jorge Sedano.

Tudi z Embiidom v kadru bi bila Philadelphia v močno podrejenem položaju, tako pa za napredovanje proti predlanskim prvakom potrebujejo mali čudež. Ki pa ni povsem izključen, drugo tekmo so danes ponoči na krilih izvrstnega novinca VJ Edgecomba, ki je dosegel 30 točk in dodal 10 skokov, dobili s 111:97.

Serija je zdaj izenačena, naslednji dve tekmi bosta v mestu bratske ljubezni.