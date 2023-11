Kot da se Cedevita Olimpija niti ne trudi pri iskanju izhoda iz vic

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Krke so svojo dolžnost v 6. kolu lige ABA že opravili, a v Podgorici doživeli peti poraz, drevi ob 19. uri bo na oder stopila še Cedevita Olimpija. Proti Borcu iz Čačka bo poskušala prvič v sezoni iztržiti dve zaporedni regionalni zmagi, če je že v evropskem pokalu v domala brezupnem položaju po uvodni beri 0:5. Lani je proslavila prvi evropski uspeh v sedmem nastopu, a lekcija ni bila dovolj poučna.

Po domačih zmagah v ligi ABA proti Megi, Splitu in SC Derby ter vmesnih gladkih porazih proti Crveni zvezdi in Igokei v gosteh so lahko Ljubljančani zadovoljni, ker bodo tekmece vnovič pričakali v Stožicah. A tudi z načrtovanim uspehom ne bodo pregnali vseh temnih oblakov, zakaj? Kakšno je sploh še poslanstvo Cedevite Olimpije in logika v njenem delovanju? Kaj je košarki nasploh prineslo mnenje, da v časih sodobnega športnega neoliberalizma ni več produkcije, ampak zgolj še trgovina? Da kakovost ni naključje, se lahko vendarle prepričamo že v ljubljanskem mikrokozmosu ...