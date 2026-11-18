Skoraj 70 let je zdržal strelski rekord gostujočega košarkarja v dvorani Cameron Indoor Stadium. V torek ga je podrl Andrej Stojaković, ki je s 46 točkami popeljal Illinois do zmage z 99:78 nad veliko univerzo Duke, ki sodi v sam vrh ameriške študentske košarke. Peta ekipa ameriške univerzitetne lestvice je pred tem doma dobila 35 tekem zapored, kar je bil najdaljši aktivni niz v prvi diviziji NCAA. Sin nekdanjega trikratnega udeleženca tekme zvezd lige NBA Predraga »Peđe« Stojakovića je do polčasa dosegel 20 točk, v drugem delu pa jih dodal še 26. Iz igre je metal 14/21, zadel je dve od treh trojk in izkoristil 16 od 20 prostih metov. Na črto se je vedno znova vračal z napadi na obroč. Do absolutnega rekorda dvorane sta mu zmanjkali dve točki Prejšnji rekord med gostujočimi igralci je ...