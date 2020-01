FOTO:Kot poslovnež obračal milijone, kot filmar prejel oskarja

Kot slavni košarkar je svoj obraz posodil številnim podjetjem; Niku, McDonald'su, Spritu, Nintendu in Turkish Airlines. FOTO: Usa Today Sports

Na Kitajskem ambasador lige NBA

Navijači ga ne bodo nikoli pozabili. FOTO: AFP

Na košarkarskih igriščih je osvojil pet prstanov. FOTO: Reuters

Izdal komplet knjig za mladostnike

Slavaje močno presegala košarkarska igrišča, zato je zlahka prejemal milijone dolarjev tudi preko sponzorskih pogodb in imel odprta vrata v številnih poslih. Toda mnogo lažje mu je bilo le na začetku poslovne poti, kajti uspešno poslovanje ni bilo dovolj le to, da ima znano ime in obraz. Pokazati je moral tudi ekonomsko znanje in se obkrožiti s pravimi ljudmi.Največ denarja kroži v podjetju Bryant Stibel. Gre za investicijsko podjetje, ki ga je ustanovil skupaj z. Trenutno ima podjetje za dve milijardi dolarjev premoženja, poroča CNN, denar pa ima v več deset podjetjih na tehnološkem, medijskem in podatkovnem področju. Med drugi tudi v podjetjih Dell in Alibaba, Epic Games (razvijalec igre Fortnite), Klarna (digitalno plačevanje), The Honest Company (gospodinjski izdelki) …»Gotovo je pomembno, da imamo donose, ampak pomembno je tudi, da imamo z našimi partnerji odlične odnose, da jim pomagamo rasti in jih postavimo v situacije, v katerih so lahko uspešni,« je dejal Kobe Bryant za CNBC septembra lani. V ločenem poslu je sicer vložil več milijonov dolarjev še v podjetje s športnimi pijačami Bodyarmor.Kot slavni košarkar je svoj obraz posodil številnim podjetjem; Nike, McDonald's, Sprite, Nintendo in Turkish Airlines. Zanimivo je, da mu osebni športni opremljevalec Nike ni obrnil hrbta niti med afero leta 2003, ko naj bi spolno nadlegoval 19-letnico. Kasneje je postal tudi ambasador lige NBA, še posebno je bil dejaven na Kitajskem.Njegov uspeh v pisarnah vseeno ni presenečenje, saj je bil že kot igralec perfekcionist in izredno tekmovalen, enake lastnostni so ga poganjale v poslu. Hkrati je našel nov motiv v življenju tudi po koncu košarkarske poti, kar je bilo pogubno že za številne nekdanje zvezdnike, saj so čez noč znašli brez vsakodnevnih obveznosti in zapadli v utesnjujočo dolgočasnost. Kobe Bryant se je lotil še številnih področij, med drugim zabavne industrije. Leta 2016 je ustanovil medijsko podjetje Granity Studios, osredotočil pa se je na nagovarjanje množic preko športnih zgodb. Nikakor ne slabo. Leta 2018 je za kratek film Draga košarka (Dear Basketball) celo prejel oskarja za najboljši animirani kratki film, izdal pa je tudi komplet knjig za mladostnike The Mamba mentality: How I play.Vzdevek Črna mamba (Black Mamba) si je nadel kar sam, navdih je dobil v filmu Kill Bill in iz tega imena ustvaril prepoznavno blagovno znamko. S pomočjo Nika je organiziral celo mladostniško košarkarsko tekmovanje (Mamba liga) in stotinam otrok omogočil brezplačno športno udejstvovanje, nadgradnja pa je bila Mamba športna akademija.In ravno k svoji športni akademiji je nesrečno poletel minulo nedeljo …