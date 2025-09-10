  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Kraljevska bitka: Luka Dončić lahko ovrže trditev Alfreda Di Stefana

    Nocojšnji četrtfinalni dvoboj Slovenije in Nemčije na evropskem prvenstvu so napovedali kot bitko najboljšega posameznika proti najboljšemu moštvu.
    Slovenija in Luka Dončić imata še neporavnane račune z zadnjega mundiala, kjer so Nemci šli vse do konca in osvojili naslov svetovnega prvaka. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    Slovenija in Luka Dončić imata še neporavnane račune z zadnjega mundiala, kjer so Nemci šli vse do konca in osvojili naslov svetovnega prvaka. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    G. N.
    10. 9. 2025 | 11:03
    10. 9. 2025 | 11:03
    2:12
    Španski športni dnevnik Marca je na zanimiv način napovedal nocojšnji četrtfinalni dvoboj Slovenije in Nemčije na evropskem prvenstvu v košarki. Osrednja moža sta bila znameniti argentinski nogometaš in legenda kraljevskega kluba iz Madrida Alfredo di Stefano ter Luka Dončić, nekdanji kralj madridskega športnega velikana.

    »Noben igralec ni tako dober kot vsi skupaj,« je nekoč izrekel Di Stefano. Zdaj pa se je na eurobasketu pojavil nekdo, ki je odločen, da bo ovrgel to krilatico. Luka Dončić, eden od najboljših košarkarjev na svetu, se skoraj sam bori, da bi Slovenijo, skromno moštvo, ki živi in umira zanj, popeljal v bitko za kolajno.

    Komentator morda res ne spoštuje dovolj drugih Slovencev, a ima za to dovolj razlogov. Dvoboj Slovenije in Nemčije je napovedal z bitko najboljšega košarkarja proti najboljšemu moštvu. Dončićeva statistika tekmuje z nemško. Luka je najboljši strelec s povprečjem 34 točk, prvi je po številu ukradenih žog (3,2), drugi pri podajah (7,2) in deseti po skokih (8,3). S 33,4 minute po tekmi je tretji igralec z največjo minutažo na EP. Ta bi lahko bila usodna, saj bi lahko utrujenost, ki doslej ni vplivala na njegov učinek, lahko začela puščati posledice. Prav proti telesno izjemno nadarjeni Nemčiji, ki ima na voljo veliko igralcev za spopad z zvezdnikom Los Angeles Lakers.

    Nemčija je na EP najučinkovitejša reprezentanca s povprečjem doseženih košev (102,3), po odstotku zadetih metov (54,3), za dve točki (65,9), ukradenih žogah (10,3), drugi po blokadah (4,5), tretji po metu za tri točke (40,3 odstotka) in skokih (40,2). 

    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dvakrat smo proti Nemcem že izgubili, bo v tretje drugače?

    Slovenska reprezentanca danes (20) v četrtfinalu evropskega prvenstva izziva Nemčijo. Vsa pozornost tekmecev namenjena Dončiću, priložnost se ponuja ostalim.
    Nejc Grilc 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pravljičnega poletja Dončić ne bo končal na klopi, naj stane, kar hoče

    Slovenska reprezentanca deluje vedno bolj povezano. Klemen Prepelič: Zagotovo nismo omejeni, Dončić bi igral tudi z eno nogo.
    Nejc Grilc 8. 9. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Bruselj ukrepa prepočasi in premalo odločno

    Evropska industrija, evropski električni avti, evropska energija in evropska umetna inteligenca, so bili gospodarskimi poudarki govora Ursule von der Leyen.
    10. 9. 2025 | 12:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vroče v Beogradu

    Neljubi prizori na Marakani: pretep med navijači, uporabljen tudi laser (VIDEO)

    Fifa in Uefa bosta verjetno kaznovali Srbijo zaradi več incidentov na tekmi proti Angliji v kvalifikacijah za SP. Provokacija proti Kosovu, sledi Albanija.
    Peter Zalokar 10. 9. 2025 | 12:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Član Islamske države

    Napadalcu v nemškem Solingenu dosmrtni zapor

    Na uličnem festivalu v Solingenu je 23. avgusta lani zabodel obiskovalce, pri čemer je ubil tri ljudi.
    10. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Obertauern

    Smučarski raj se spremeninja v poletno pravljico

    Ko je Manfred Krings pred desetletji pripeljal snežni top, so se mu posmehovali.
    Mitja Felc 10. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novela

    Predlog pokojninske reforme v državnem zboru, ob sprejetju ji grozi referendum

    Upokojitvena starost naj bi se od leta 2028 zviševala za tri mesece na leto. Od leta 2035 bo za tiste, ki bodo delali 40 let, znašala 62 let, sicer 67.
    10. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Član Islamske države

    Napadalcu v nemškem Solingenu dosmrtni zapor

    Na uličnem festivalu v Solingenu je 23. avgusta lani zabodel obiskovalce, pri čemer je ubil tri ljudi.
    10. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Obertauern

    Smučarski raj se spremeninja v poletno pravljico

    Ko je Manfred Krings pred desetletji pripeljal snežni top, so se mu posmehovali.
    Mitja Felc 10. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novela

    Predlog pokojninske reforme v državnem zboru, ob sprejetju ji grozi referendum

    Upokojitvena starost naj bi se od leta 2028 zviševala za tri mesece na leto. Od leta 2035 bo za tiste, ki bodo delali 40 let, znašala 62 let, sicer 67.
    10. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
