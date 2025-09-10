Kraljevska bitka: Luka Dončić lahko ovrže trditev Alfreda Di Stefana

Španski športni dnevnik Marca je na zanimiv način napovedal nocojšnji četrtfinalni dvoboj Slovenije in Nemčije na evropskem prvenstvu v košarki. Osrednja moža sta bila znameniti argentinski nogometaš in legenda kraljevskega kluba iz Madrida Alfredo di Stefano ter Luka Dončić, nekdanji kralj madridskega športnega velikana.

»Noben igralec ni tako dober kot vsi skupaj,« je nekoč izrekel Di Stefano. Zdaj pa se je na eurobasketu pojavil nekdo, ki je odločen, da bo ovrgel to krilatico. Luka Dončić, eden od najboljših košarkarjev na svetu, se skoraj sam bori, da bi Slovenijo, skromno moštvo, ki živi in umira zanj, popeljal v bitko za kolajno.

Komentator morda res ne spoštuje dovolj drugih Slovencev, a ima za to dovolj razlogov. Dvoboj Slovenije in Nemčije je napovedal z bitko najboljšega košarkarja proti najboljšemu moštvu. Dončićeva statistika tekmuje z nemško. Luka je najboljši strelec s povprečjem 34 točk, prvi je po številu ukradenih žog (3,2), drugi pri podajah (7,2) in deseti po skokih (8,3). S 33,4 minute po tekmi je tretji igralec z največjo minutažo na EP. Ta bi lahko bila usodna, saj bi lahko utrujenost, ki doslej ni vplivala na njegov učinek, lahko začela puščati posledice. Prav proti telesno izjemno nadarjeni Nemčiji, ki ima na voljo veliko igralcev za spopad z zvezdnikom Los Angeles Lakers.

Nemčija je na EP najučinkovitejša reprezentanca s povprečjem doseženih košev (102,3), po odstotku zadetih metov (54,3), za dve točki (65,9), ukradenih žogah (10,3), drugi po blokadah (4,5), tretji po metu za tri točke (40,3 odstotka) in skokih (40,2).