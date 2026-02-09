  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
Jalen Brunson in New York Knicks so v Bostonu uprizorili šov za deveto zmago v zadnjhih desetih tekmah. FOTO: Winslow Townson/Getty Images Via AFP
Galerija
Jalen Brunson in New York Knicks so v Bostonu uprizorili šov za deveto zmago v zadnjhih desetih tekmah. FOTO: Winslow Townson/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
9. 2. 2026 | 07:57
9. 2. 2026 | 07:57
2:29
A+A-

Košarkarji Los Angeles Clippers so v nedeljski tekmi lige NBA premagali Minnesoto s 115:96, Kawhi Leonard je dvoboj končal z 41 točkami. New York Knicks pa so s 111:89 premagali Boston.

Leonard je 41 točkam dodal še osem skokov, s točkovnim izkupičkom pa je izenačil svoj drugi najboljši dosežek na gostovanjih, četrtič v sezoni pa je presegel mejo 40 točk.

»Moji soigralci mi zaupajo, vsakič, ko se dotaknem žoge, pri metu, podaji ali skoku, samo poskušam pomagati ekipi,« je po tekmi o svojem točkovnem izkupičku dejal Leonard.

Pri zmagovalcih je Kris Dunn tekmo končal predčasno, potem ko so ga v zadnji četrtini izključili po prerivanju s tekmecem iz Minnesote Julianom Randlom. Pri poražencih je Anthony Edwards zbral 23 točk.

V Minneapolisu je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard. FOTO: David Berding/Getty Images Via AFP
V Minneapolisu je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard. FOTO: David Berding/Getty Images Via AFP

New York je dosegel deveto zmago na zadnjih desetih tekmah, Jalen Brunson pa je bil najbolj učinkovit z 31 točkami in osmimi podajami za zmago priti Bostonu s 111:89. Josh Hart je dodal 19 točk, Jose Alvarado pa na prvi tekmi za Knicks 12. Boston je končal pri najmanj doseženih točkah v sezoni, Jaylen Brown pa je bil najboljši pri poražencih s 26 točkami.

Miami je premagal Washington s 132:110, Bam Adebayo z 22 in Norman Powell z 21 točkami pa sta bila najbolj učinkovita za zmago floridske ekipe. Toronto pa je bil boljši od Indiane s 122:104, za kanadsko ekipe se je z dvojnim dvojčkom izkazal Scottie Barnes (25 točk, 14 skokov), RJ Barrett je dodal 20 točk.

Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića bodo naslednjo tekmo igrali v noči na torek z Oklahomo; zadnji obračun jezernikov z Golden Stateom je Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
LA Lakers - Golden State Warriors

Nikola Jokić kot Usain Bolt, zdaj le še za najboljšim vseh časov

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića premagali Golden State Warriors s 105:99. Večer v ligi NBA je bil v znamenju Nikole Jokića.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Anthony Davis pomahal z belo zastavo, a Washington ne žaluje

Po menjavi z Dallasom so pri Washingtonu potegnili pričakovano potezo in Anthonyja Davisa postavili na hladno do prihodnje sezone, ko bo morda bolj zdrav.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 21:51
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Detroit za kar 38 točk ugnal New York, Vuć že blesti

Detroit je razbil tretjo ekipo vzhoda, ki je igrala brez prvega zvezdnika. Ob koncu prestopnega roka so si oddahnili pristaši Milwaukeeja.
Luka Škoda 7. 2. 2026 | 08:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo jutri zjutraj z Golden Statom pomerili brez Luke Dončića, ki je ušel hujši poškodbi zadnje stegenske mišice.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Los Angeles LakersNew York KnicksKawhi LeonardLuka DončićLiga NBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Razsodba

Hongkonško sodišče medijskega mogotca Jimmyja Laia obsodilo na 20 let zapora

Sodišče je 78-letnega Laia decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.
9. 2. 2026 | 08:02
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kam je izginila Kaj dogaja?

Bralce tokrat zanima, kje je oddaja s Tilnom Artačem, zakaj so oddaje TV Koper-Capodistria nepodnaslovljene in kje so prenosi.
9. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi dokumenti

Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
9. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Super bowl

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
9. 2. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi dokumenti

Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
9. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Super bowl

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
9. 2. 2026 | 07:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo