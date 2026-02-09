Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

Košarkarji Los Angeles Clippers so v nedeljski tekmi lige NBA premagali Minnesoto s 115:96, Kawhi Leonard je dvoboj končal z 41 točkami. New York Knicks pa so s 111:89 premagali Boston.

Leonard je 41 točkam dodal še osem skokov, s točkovnim izkupičkom pa je izenačil svoj drugi najboljši dosežek na gostovanjih, četrtič v sezoni pa je presegel mejo 40 točk.

»Moji soigralci mi zaupajo, vsakič, ko se dotaknem žoge, pri metu, podaji ali skoku, samo poskušam pomagati ekipi,« je po tekmi o svojem točkovnem izkupičku dejal Leonard.

Pri zmagovalcih je Kris Dunn tekmo končal predčasno, potem ko so ga v zadnji četrtini izključili po prerivanju s tekmecem iz Minnesote Julianom Randlom. Pri poražencih je Anthony Edwards zbral 23 točk.

V Minneapolisu je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard. FOTO: David Berding/Getty Images Via AFP

New York je dosegel deveto zmago na zadnjih desetih tekmah, Jalen Brunson pa je bil najbolj učinkovit z 31 točkami in osmimi podajami za zmago priti Bostonu s 111:89. Josh Hart je dodal 19 točk, Jose Alvarado pa na prvi tekmi za Knicks 12. Boston je končal pri najmanj doseženih točkah v sezoni, Jaylen Brown pa je bil najboljši pri poražencih s 26 točkami.

Miami je premagal Washington s 132:110, Bam Adebayo z 22 in Norman Powell z 21 točkami pa sta bila najbolj učinkovita za zmago floridske ekipe. Toronto pa je bil boljši od Indiane s 122:104, za kanadsko ekipe se je z dvojnim dvojčkom izkazal Scottie Barnes (25 točk, 14 skokov), RJ Barrett je dodal 20 točk.

Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića bodo naslednjo tekmo igrali v noči na torek z Oklahomo; zadnji obračun jezernikov z Golden Stateom je Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti.