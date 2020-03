Kriza bo poenotila mnoge in lahko tudi vodilne može FIBA in evrolige

Marko Milič ni le eden od velikanov slovenske košarke. V zadnjih letih je vodja članske reprezentance in mentor mladih selekcij, s soprogo Vesno sta ustanovila tudi družinski teniški klub, da bi lahko čim bolj pomagala pri razvoju svojima starejšima hčerkama, izjemno nadarjenima igralkama z loparjem. Tem za pogovor v teh težkih časih nikakor ni zmanjkalo. Vse življenje ste vpeti v vrhunski šport tako kot vaši bližnji, saj sta bila vaša starša odlična atleta in soproga košarkarska reprezentantka. Ste kdaj pomislili, da bo šport presekala takšna nočna mora?Nikakor ne. Škoda bo ogromna v vseh družbenih segmentih in ...