Krka brani čast Dolenjcev, Cedevita Olimpija v Laktaše po revanšo

Za razliko od Krke, ki si med tednom sladka življenje z zmagami v slovenskem prvenstvu, se v Stožicah ponavlja lanska zgodba. Košarkarji Cedevite Olimpije se po porazih v evropskem pokalu veselijo dvobojev v ligi ABA, saj je v njej precej več premagljivih tekmecev. V 4. kolu obe slovenski moštvi čakata zahtevni, vendar ne previsoki regionalni oviri. Novomeščani bodo danes ob 17. uri gostili Zadar, Ljubljančani se bodo jutri ob isti uri pomerili z Igokeo v Laktaših.

S kakšnimi računicama pričakujeta Krka in Cedevita Olimpija tokratna nastopa? Kaj o tekmecih menita trenerja Gašper Okorn in Simone Pianigiani? Kateri slovenski košarkar brani barve Zadra in zakaj je Igokea že v uvodu sezone trn v petah Ljubljančanov? Kateri so najboljši posamezniki slovenskih ekip v ligi ABA?