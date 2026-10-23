Novomeščani ostajajo brez zmage v jadranski ligi

Novomeški košarkarji tudi po petem krogu lige ABA ostajajo brez zmage. Na gostovanju pri Ciboni so izgubili s 84:99 in tako nadaljevali neuspešen začetek sezone v regionalnem tekmovanju. Zagrebčani so si odločilno prednost priigrali že v prvem polčasu, Krki pa se v nadaljevanju ni uspelo približati dovolj, da bi ogrozila njihovo zmago.

Gostitelji so pobudo prevzeli v drugi četrtini, ko so prvič pobegnili na dvomestno razliko. Ob glavnem odmoru so vodili s 53:39, prednost pa v drugem polčasu še povečali. V zadnji četrtini je Cibona vodila že z 22 točkami razlike (83:61), Novomeščani pa so do konca le nekoliko ublažili poraz.

V vrstah Krke je bil najbolj učinkovit Diante Baldwin z 22 točkami, Blaž Mahkovic in Galin Smith sta jih dodala po 15. Pri domačih je izstopal Rickey McGill, ki je dosegel 21 točk.

Slovenska kluba v ligi ABA čakata še dve tekmi konec tedna. Cedevita Olimpija bo v soboto gostila črnogorsko Budućnost, Perspektiva Ilirija pa se bo v nedeljo v Zadru pomerila z domačim moštvom.