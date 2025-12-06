Krka po veliki prednosti skoraj zapravila prepotrebno zmago

Košarkarji Krke so v devetem kolu lige ABA proti Boracu dosegli zelo pomembno zmago, šele drugo v sezoni. Z njo so se obenem izenačili z današnjim tekmecem po točkah in na lestvici skočili na sedmo mesto.

Začetek in prva polovica obračuna v Novem mestu nista kazala na to, da bo končnica precej bolj razburljiva. Novomeščani so odlično začeli dvoboj, hitro prišli do dvoštevilčne prednosti, po koncu prve četrtine vodili za 14 točk, ob polčasu pa za 15. Tretja četrtina je že pokazala, da takšnega ritma ne bodo mogli zadržati vseh 40 minut. Borac se je vse bolj bližal, prišel dvakrat samo na -5, ob koncu tega dela pa je Jan Rebec s trojko spet poskrbel za nekoliko večji naskok (64:56).

A zadnji del je bil nato zgodba zase. Prednost Krke se je povsem stopila, dve minuti pred koncem pa je Borac vodil za točko (72:71). Zadnjič je bil izid izenačen pri 75:75, potem pa so krkaši le imeli mirne roke in živce v končnici. Mario Ihring, Žak Smrekar in Urban Oman so zadeli šest prostih metov v zadnjih 41 sekundah in Krki zagotovili pomembni točki.

Ihring in Victor Bailey s po 13 točkami sta bila najučinkovitejša pri domačih, Sukhmail Mathon pa je za las ostal brez dvojnega dvojčka z devetimi točkami in 12 skoki. Naslednjo tekmo bodo košarkarji Krke igrali 19. decembra, ko bodo gostovali pri romunski ekipi Cluj-Napoca.